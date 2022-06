Forza Italia sotto l'1,5% a Cuneo, il coordinatore provinciale: "Un risultato ampiamente previsto"

Forza Italia in caduta libera a Cuneo, ferma all'1,45% con 326 voti. Male anche a Savigliano e Mondovì ma, come evidenzia il corrdinatore provinciale Maurizio Paoletti, nulla che non fosse previsto.

"Abbiamo perso il coordinatore cittadino ad un mese dalle elezioni. Vincenzo Colucci, come sanno tutti, è passato a Centro per Cuneo. E' proprio questa lista che cannibalizza molti dei voti che, a livello provinciale o regionale, sarebbero per Forza Italia. E' stato già un miracolo riuscire a fare la lista. Detto questo, è giusto fare una riflessione seria sul risultato e non solo", il suo commento.