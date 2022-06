Letture animate nei quartieri della città

L’estate non ferma le letture animate itineranti proposte dalla biblioteca civica di Bra “Giovanni Arpino”. Tutti i lunedì, grazie alla bicicletta elettrica a pedalata assistita donata al Comune dall’Egea e dall’apposito cassone mobile realizzato dagli studenti del Cnos Fap Salesiano che consente il trasporto dei libri, gli addetti della biblioteca saranno presenti a rotazione nei diversi quartieri della città per offrire ai più giovani un pomeriggio di svago, oltre che la possibilità per tutti di prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile.

Il 20 giugno 2022 l’appuntamento sarà nei Giardini pubblici di via Piumati, dove l’associazione Don Chisciotte siamo noi proporrà ai bimbi presenti la lettura “Il buco”. La settimana successiva, il 27 giugno, il mezzo della biblioteca si sposterà in piazza Fenoglio, nel quartiere Bescurone. La lettura prescelta sarà “I cinque sensi”, a cura di Art in fabula.

L’iniziativa “Oltre la biblioteca” rientra nel programma “Nati per leggere Piemonte”, promosso dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo. Tutti gli incontri iniziano alle 17 e sono gratuiti. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni è possibile chiamare la Biblioteca civica allo 0172-413049 o scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it. (rb)