La UK Gambling Commission nella sua forma attuale esiste solo dal 2007 e nel tempo le sue responsabilità si sono evolute per coprire diverse aree. Ciò include garantire che le attività di gioco d'azzardo siano condotte in modo equo e trasparente, la protezione dei più vulnerabili e della società in generale e la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Il regolatore svedese, Spelinspektionen, è l'equivalente dell'UKGC, incaricato di analoga responsabilità. Il mercato svedese è stato aperto al gioco d'azzardo online il 1° gennaio 2019. Entrambi i regolatori hanno la reputazione di essere severi quando si tratta di regolamentare i rispettivi mercati e non sono stati timidi nel punire gli operatori che contravvengono alle leggi locali con multe, ritiro di licenze o altro . Ci sono altri regolatori europei, come la Malta Gaming Authority ( MGA ) e l'Autorità di regolamentazione di Gibilterra, che sono più anziani e hanno una buona reputazione.

Antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro è un reato grave e quindi entrambe le autorità di regolamentazione hanno la responsabilità di garantire che gli operatori utilizzino controlli sufficienti per proteggere l'integrità del gioco d'azzardo online dall'essere contaminato da attività criminali. Sebbene i meccanismi di ciascun regolatore possano differire leggermente, le strategie sono sostanzialmente le stesse. Gli operatori di casinò sono tenuti a condurre un controllo quando creano un nuovo account giocatore. In Italia l'organismo analogo a quelli summenzionati è AAMS, ma è comunque possibile visitando casinònonaams.com sfruttare i vantaggi conseguenti al gioco online attraverso una serie di piattaforme accuratamente selezionate da un team di esperti.

Responsabilità sociale

L'altra considerazione che i regolatori devono fare riguarda la responsabilità sociale. Ciò significa che devono considerare l'impatto del gioco d'azzardo sia sull'individuo che sulla società in generale.

Trasparenza e correttezza

Gli operatori di casinò che operano in Svezia o nel Regno Unito devono garantire che i propri clienti siano trattati in modo equo e trasparente. Nel Regno Unito, gli operatori devono garantire che qualsiasi promozione includa termini e condizioni importanti disponibili per la durata della promozione.

Autoesclusione

Un giocatore del Regno Unito che desidera entrare a far parte di un elenco di autoesclusione dovrebbe essere in grado di farlo immediatamente. Ciò significa che il giocatore non sarà in grado di giocare per almeno sei mesi, il che è considerato un buon lasso di tempo per un giocatore problematico per cercare aiuto per il proprio problema. L'elenco di autoesclusione multi-operatore è uno strumento importante che impedisce ai giocatori problematici che si sono aggiunti a un elenco di autoesclusione di andare semplicemente in un altro casinò online. La Svezia offre il registro di autoesclusione di Spelpaus.se che aveva oltre 30.000 nomi solo nel primo trimestre del 2019.

Cosa significa questo per i giocatori?

Alla fine, i pesanti requisiti imposti ai casinò online autorizzati nel Regno Unito e in Svezia dagli organismi di regolamentazione li rendono luoghi più sicuri ed effettivamente più desiderabili da cui giocare. Anche se può sembrare un inconveniente quando ti viene chiesto di inviare documenti per confermare la tua identità, ecc., tieni presente che questa è una condizione importante che rende il gioco d'azzardo online più sicuro e riduce il rischio di frode da parte di casinò online canaglia.