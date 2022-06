A Centallo Sebastiano Ramello presenta "La maschera", il suo primo romanzo

Finalmente esce il primo romanzo di Sebastiano Ramello: "La maschera", un thriller di 328 pagine ispirato a fatti di attualità per lo più avvenuti tra il 2017 e la fine del 2019, per invitare il lettore a riflettere sugli avvenimenti dell'ultimo periodo. Il romanzo è stato pubblicato dalla casa editrice indipendete torinese Echos Edizioni.

Giovedì 23 giugno dalle ore 20.45 per la “Rassegna un libro al mese” il libro verrà presentato presso la biblioteca civica di Centallo, la presentazione avverrà con la collaborazione della associazione Centallo Viva e del Comune di Centallo (ingresso libero).

Il racconto narra di un complotto internazionale che include fatti di attualità accaduti tra il 2017 e il 2019, indicatori di un importante cambiamento geopolitico al quale hanno preso parte due grandi potenze mondiali, il Nord America e la Cina, ma anche altri stati, quali Francia, Hong Kong, Birmania, Messico, Italia, Olanda, Taiwan e alcuni Paesi dell’Africa centrale e del Sud America.

Il romanzo si compone di un intreccio di personaggi, di situazioni che si svolgono in nazioni differenti, di intrighi e di cospirazioni creati dalla fantasia dell’autore, ma che conservano uno sfondo di veridicità poiché ispirati a vicende reali. Per rendere meglio il carattere di internazionalità degli eventi l’autore ha voluto riportare alcuni discorsi dei personaggi in lingua originale, seguita dalla traduzione in italiano.

L’intenzione di fondo è quella di invitare il lettore a riflettere sugli avvenimenti degli ultimi anni e, in special modo, a considerare come virus letali facciano parte della quotidianità, della ricerca e di come possano essere oggetto di manipolazione da parte dell’uomo. Lo stesso Covid-19 potrebbe essere stato creato in laboratorio per scopi a noi ignoti, anche se è necessario rammentare che spesso la fantasia supera la realtà. L’autore, che allo scoppio della pandemia si trovava in Cina, ha dedicato molto tempo alla ricerca di informazioni, documentandosi in modo da poter fornire al lettore elementi spesso non conosciuti in merito agli avvenimenti menzionati.

Nel corso della lettura si può scoprire tanto della cultura cinese, ma anche di quella di altri luoghi, quali la Birmania e il Nord America. I numeri che si ritrovano all’interno del libro, per esempio, sono legati proprio alla cultura del “Paese di Mezzo” e mai messi a caso. Un oggetto del passato, ormai quasi dimenticato, assume un ruolo fondamentale nella storia, mettendo in relazione i personaggi principali. All’interno del racconto viene inserita una figura esplicitamente ispirata all’autore, che lo descrive fisicamente e caratterialmente.

Sebastiano Ramello nasce nel 1973 nella provincia di Cuneo, in Piemonte. Fin dalla più giovane età viaggia alla scoperta del mondo nei modi più svariati. Prima in Europa, poi in Messico per approdare infine in Asia.Esplora l’India in sella a una vecchia motocicletta, collaborando come fotoreporter con una giornalista italiana. Visita il Nepal e, in seguito, per motivi lavorativi, trascorre molto tempo ad Hong Kong e poi in Cina. Qui intraprende un lungo percorso alla scoperta delle peculiarità e delle complesse tradizioni del Paese. Alterna le visite in Asia a quelle nel Nord America.

Scrive per riviste enogastronomiche, in Italia, Hong Kong e Stati Uniti. Ha dato vita alla prima ricerca che indaga il rapporto tra intolleranza alimentare e vino, “Low Histamines”. Si dedica alla scrittura e all’attività outdoor, principalmente al kayak.