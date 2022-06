Alba: attenzione alle modifiche della viabilità per il passaggio del Rally

Per il Rally di Alba in programma venerdì 24 e sabato 25 giugno ad Alba, divieto di sosta e modifiche alla viabilità nelle seguenti vie e piazze cittadine:

Piazza Medford, Sarti, via Snider, controviale di corso Torino lato ex tribunale, piazza Prunotto e piazzale Giovannoni (stalli bianchi), dalle ore 00.00 del 23 giugno alle ore 24.00 di sabato 25 giugno.

Piazza San Paolo, via Liberazione dalle ore 13.00 di venerdì 24 giugno alle ore 24.00 di sabato 25 giugno, con sospensione della circolazione veicolare, (autorizzati al transito solo i residenti e gli utenti diretti al parcheggio multipiano della piazza).

Inversione del senso di marcia in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, fino all'ingresso del parcheggio Bingo, sabato 25 giugno.

Sarà consentito il transito dei veicoli da corso Nino Bixio in piazza Prunotto, con direzione via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Si informa inoltre che il mercato settimanale del sabato è confermato, eccetto qquello dei produttori agricoli in piazza Prunotto, sospeso per motivi di sicurezza ed incolumità alle persone.

Si comunica che nelle prime ore di sabato 25 giugno saranno possibili rallentamenti dei veicoli in entrata dal vecchio ponte Albertino sul Tanaro, da corso Canale, con code in ingresso su corso Torino. Nel caso di forti rallentamenti, il traffico in entrata sarà deviato su corso Piera Cillario/via Vivaro/corso Europa.