Le Bocce Quadre Mondovì scaldano i motori per il campionato del decennale [VIDEO]

Le colorate Bocce Quadre di Mondovì sono pronte a tornare per il 10° Campionato Italiano che, quest'anno, festeggia il decennale delle BQ.

Le gare sono in programma per sabato 6 e domenica 7 agosto, in piazza Maggiore, ma sono in arrivo tante novità.

"L’intenzione è di onorare la ricorrenza con edizione fantastica - spiegano dalle BQ - e con un'offerta spettacolare di maggior rilievo rispetto al passato dando vita al TALK SHOW "PARALLELEBIPEDI A CONFRONTO".

Ecco il programma:

Sabato 6 agosto

dalle 14.30 iscrizioni giorni del 6/8

15 inizio campionato italiano

21 termine gironi 6/8

21.30 talk show "Parallelebipedi a confronto"

Domenica 7 agosto

Alle 10 inizio iscrizioni gironi del 7/8

10.30 inizio campionato italiano

16.30 inizio tabellone finale

18.30 elezione miss bq

ore 20.30 finali

21.30 premiazione con inni

In attesa del campionato e di altre novità che vi sveleremo nelle prossime settimane godetevi il video che l'associazione Bocce Quadre ha preparato per voi: