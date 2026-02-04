Borgo San Dalmazzo, manifestazione di interesse alla nomina degli scrutatori

Requisito per la nomina di scrutatore è l’iscrizione all’Albo degli scrutatori del Comune di Borgo San Dalmazzo, così come aggiornato al mese di gennaio 2026.



Hanno la priorità, secondo i criteri indicati dalla Commissione Elettorale Comunale, i disoccupati, coloro che sono in attesa di prima occupazione e gli studenti non lavoratori di età inferiore ai 25 anni alla data delle consultazioni referendarie.



Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Borgo San Dalmazzo entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2026.



Gli scrutatori saranno impegnati da sabato 21 marzo al tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo 2026.



Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:



- invio telematico, tramite apposito sportello. Clicca qui per accedere direttamente alla pagina sopraindicata;

- presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale del Comune. Clicca qui per scaricare il modulo.



Ricorda di allegare alla domanda CARTACEA copia di documento di riconoscimento in corso di validità.



Per informazioni: Ufficio Elettorale, tel. 0171 754 120.