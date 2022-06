Game7Athletics: il rivenditore dei brand outdoor più famosi (e chic) del momento

Game7Athletics, brand leader nel retail sportivo e lifestyle italiano grazie ai suoi 51 store, i suoi 55.000 mq di spazi e gli oltre 80 marchi in vendita, è stato uno dei primi rivenditori in Italia a comprendere l’importanza crescente del rapporto tra moda e sport all’aria aperta, riempiendo i propri scaffali - fisici e virtuali - di capi d’abbigliamento e accessori firmati dai più famosi brand del settore outdoor.

Le ragioni che spiegano questa sintonia tra moda e outdoor sono principalmente due: una fa riferimento alla natura stessa della moda, che deve necessariamente “prendere in prestito” elementi dai contesti più diversi: dall’arte, dalla musica, dalla fotografia, dalla cultura in generale. E, perché no, anche dalla natura!

L’altra, invece, è legata agli eventi che hanno colpito il mondo intero negli ultimi due anni. Il settore dell’outdoor, infatti, è sempre più contaminato da concetti estetici - che vanno ad aggiungersi alle caratteristiche funzionali e performanti dei capi - perché, da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, le persone hanno riscoperto le gioie dell’attività all’aria aperta. La montagna e gli sport invernali hanno conosciuto una fortuna impensabile, grazie alla voglia o, per meglio dire, l’esigenza delle persone a ristabilire un contatto con la natura, rifuggendo i luoghi chiusi dopo il lungo periodo di restrizioni.

Le attività più praticate sono state sicuramente le passeggiate in montagna - il cosiddetto hiking - l’arrampicata e l’alpinismo. Ma non sono mancati gli sport su neve, come sciismo, snowboarding e le camminate sulle ciaspole. Game7Athletics, in questo senso, è riuscito a cogliere la domanda di un mercato in espansione e ad offrire una gamma di brand capaci di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza outdoor: dalle sneakers invernali ed estive da uomo e da donna per lunghe passeggiate in città alle scarpe da trekking per i sentieri di montagna più impervi; dall’abbigliamento sportivo e casual per i look di tutti i giorni a quello tecnico per affrontare ogni condizione atmosferica; dagli zaini per il trekking urbano a quelli da alpinismo e scalata.

I marchi outdoor più emblematici? Sicuramente The North Face e Columbia, due brand planetari che strizzano l’occhio alla moda da diverso tempo, con collezioni tecniche ed estremamente attraenti.

Moda e Outdoor: la selezione dei migliori articoli North Face firmata Game7Athletics

The North Face è uno dei brand di abbigliamento e accessori più amati dagli uomini e dalle donne appassionate dell’outdoor. Game7Athletics ha selezionato i migliori articoli per l’escursionismo, il trekking leggero, l’esplorazione, lo snowboarding, la corsa su sentiero e quella di endurance. Una vera e propria lista dei best seller del brand, da consultare a seconda delle proprie necessità.

Ma Game7Athletics non si è limitato a scegliere l’equipaggiamento per i soli sportivi estremi. Le linee Lifestyle, infatti, comprendono t-shirt, pantaloni, scarpe e accessori con un animo decisamente sportivo e un design moderno e casual, ideale per la vita di tutti i giorni. E ora anche i bambini e le bambine possono godersi il comfort e le performance dell’abbigliamento The North Face.

Che aspetti? Esplora la selezione The North Face firmata Game7Athletics!

Game7Athletics e Columbia: una selezione di capi tecnologicamente avanzati e… sostenibili!

Columbia è il brand perfetto per chi ama stare all’aria aperta. Questo celebre marchio, infatti, propone a tutti gli sportivi capi durevoli e innovativi, dal design iconico, che permettono di trascorrere molto tempo a contatto con la natura.

Il motivo del suo grande successo è strettamente legato alle tecnologie avanzatissime che caratterizzano scarpe e capi d’abbigliamento:

Omi-Heat Reflective , che riflette e trattiene il calore corporeo;

Omni-Heat Infinity , capace di garantire calore e comfort in condizioni di freddo;

Omni Shield , idrorepellente ed antimacchia.

Il catalogo è davvero ricchissimo, ma non c’è di che preoccuparsi: Game7Athletics ha già selezionato per voi le ultime collezioni Columbia, tutte caratterizzate da tecnologie avanzatissime e da un’attenzione particolare alla protezione dell’ambiente.

L’amore di Columbia per gli spazi aperti e per la natura nel suo complesso si riflette e si concretizza in un serio impegno nella tutela dell’ambiente, con un occhio di riguardo per le generazioni future. Di questo aspetto, Game7Athletics è particolarmente orgoglioso. La sostenibilità, infatti, è uno dei criteri di selezione del retailer sportivo, che scommette regolarmente sui marchi che si impegnano a ridurre il proprio impatto sul pianeta.