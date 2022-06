Cuneo si prepara ad un'Illuminata dedicata ai colori e al profumo dei fiori

Conto alla rovescia per l'edizione 2022 dell'Illuminata a Cuneo, che quest'anno si presentarà - per la versione estiva - in modo completamente rinnovato.

Non più i grandi portali che si illuminano a tempo di musica, che verranno riproposti, invece, nel periodo natalizio, ma tante lanterne a forma di fiore, dai colori cangianti, che abbelliranno via Roma per tutto il mese di luglio. L'allestimento è in corso, in vista della grande inaugurazione del 1° luglio.

Saranno proprio i fiori i grandi protagonisti della kermesse: profumi, giochi di luci e colori saranno i protagonisti di questo viaggio sensoriale tra le vie del centro storico, grazie alla distesa aerea di fiori che illuminerà le serate cuneesi. Anche di giorno il centro storico sarà decorato da meravigliose composizioni dei fiorai cuneesi per rendere l’estate cuneese ricca di emozioni.

Il momento più atteso resta quello del 16 luglio, con l'Infioratain onore della Madonna del Carmine. Alle 14 si potrà assistere alla creazione dei disegni floreali in Contrada Mondovì e via Roma, a cura degli artisti infiorratori di Sassello, dei fiorai e vivai di Cuneo e dei volontari dell'Illuminata.

Alle 20.30 sarà il momento della Processione.