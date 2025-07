Envie: "La Traversata di Leonardo" torna il 12 e 13 luglio fra arte, natura e avventura

Dopo il grande successo della prima edizione, realizzata lo scorso anno, la "Traversata di Leonardo" torna a Envie nel weekend di sabato 12 e domenica 13 luglio, con un programma ancora più ricco, coinvolgente e dal respiro internazionale.

Il festival, ideato da Luca Chiarva e realizzato dall’associazione Kathart Asd, è un progetto unico che intreccia arte, natura e avventura in due location straordinarie: il Parco del Castello di Envie e la cima del Mombracco, conosciuto anche come la leggendaria “Montagna di Leonardo”.

L’evento è coordinato da Luca Chiarva con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, rappresentata dal presidente Mario Anselmo e dal segretario generale Michele Scanavino, che confermano il loro impegno a favore della cultura, del territorio e dell’innovazione sociale.

Prezioso anche il contributo di numerose realtà locali e associazioni, tra cui il Comune di Envie, il Circolo culturale La Torre nel Parco e I’Argic, che collaborano attivamente per rendere La Traversata di Leonardo un appuntamento sempre più atteso e partecipato.

Il festival si aprirà sabato 12 luglio nel Parco del Castello di Envie, cuore pulsante e simbolo del paese ai piedi del Mombracco, per poi proseguire domenica 13 luglio sulla vetta del Monte Bracco (Croce di Envie, a 1.307 metri di altitudine), uno dei luoghi più panoramici e affascinanti della zona. In questo ambiente mozzafiato, arte e natura si incontreranno in una fusione perfetta, dando vita a performance artistiche, esibizioni e attività outdoor che coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza immersiva.

Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno artisti internazionali provenienti da Colombia, Algeria, Regno Unito, Francia, Isole Canarie, Germania e Spagna, pronti a incantare il pubblico con un sorprendente mix di circo contemporaneo, musica elettronica d’avanguardia, arti visive, slackline (camminata sulla fune) e arrampicata.

Una delle grandi novità di quest’anno è la realizzazione di un vinile musicale: tre brani originali di artisti locali che hanno animato la prima edizione del festival sono stati incisi per creare "Veuid", un’opera d’arte sonora autentica e tangibile.

Il vinile sarà disponibile durante il festival, offrendo un modo unico per promuovere il talento locale e lasciare una traccia permanente dell’esperienza della Traversata.

La Traversata di Leonardo non è solo un evento, ma un invito a vivere l’arte in tutte le sue forme, a contatto con la natura e alla scoperta di nuovi linguaggi creativi. Un’occasione imperdibile per chi cerca emozioni autentiche in uno scenario naturale mozzafiato, dove ogni elemento, dalle esibizioni artistiche alle discipline sportive, è pensato per stimolare meraviglia, riflessione e partecipazione.