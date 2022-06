Bagnolo/Rucas: inaugurati il nuovo “Baby bike park” e il “Summer snow tubing”

Sono stati inaugurati a Rucas di Bagnolo, alla presenza del nuovo sindaco Roberto Baldi e di altri amministratori comunali, il nuovo “Baby bike park” i il “Summer snow tubing”

Il Bike park, studiato per bambini e ragazzi, è costituito da due linee di discesa per le mountain bike (con la possibilità di noleggiarle anche a Rucas), una di abilità "Skill Line" (pendenza modesta e strutture in legno da superare lungo il percorso) ed una di pura discesa "Downhill" (pendenza più accentuata su percorso in terra battuta e curve paraboliche).

Il Summer tubing è una pista che consente una discesa su delle apposite "ciambelle" per ben 150 metri di lunghezza per una sana dose di divertimento.

A servizio di entrambe le novità il tappeto trasportatore baby, che riporterà i piccoli sportivi in cima, all'area di partenza delle diverse piste.

Lo chalet saremo sarà aperto con servizio ristorante e bar tutti i week end di giugno ed i primi due di settembre, mentre a luglio l’apertura sarà estesa anche al venerdì; ad agosto apertura tutti i giorni dal 5 al 28.