Verzuolo: inaugurata la nuova piazzetta Santa Maria di fianco alla chiesa parrocchiale

È stata inaugurata ieri, domenica 8 febbraio, a Verzuolo la nuova piazzetta Santa Maria, realizzata a fianco della chiesa parrocchiale.

L’inaugurazione si è svolta al termine della messa alla presenza delle autorità comunali, dei fedeli e del parroco don Carlo Cravero che ha benedetto l’area.

La nuova piazzetta sorge dove un tempo si trovava l’ex casa del sacrestano, edificio in disuso da anni e non più recuperabile donato al Comune dalla parrocchia, è stato demolito per permettere la riqualificazione dello spazio. Dall'intervento è nata l’area con parcheggi a servizio della zona.

Alla breve cerimonia erano presenti il vicesindaco Mattia Quaglia e l’intera giunta comunale con gli assessori: Luca Franco, Laura Lovera e Simona Olivero. Presenti anche i consiglieri comunali Luca Madala, capogruppo di maggioranza, Luigi Scotta e Francesca Tufano.

“Piazzetta Santa Maria – dicono dall'amministrazione comunale - rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Municipio e parrocchia, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e rispondere alle esigenze dei verzuolesi”.

Il progetto ha preso forma nel tempo, a partire dai primi confronti avviati dopo l’insediamento dell’attuale amministrazione comunale nel 2024.

Il Comune ha sostenuto un investimento complessivo di circa 70mila euro, comprensivo non solo della realizzazione dei parcheggi, ma anche della messa in sicurezza del muro storico adiacente, che è stato opportunamente conservato e valorizzato, mentre le altre parti della struttura sono state rimosse.

L’inaugurazione è avvenuta dopo il completamento dell’impianto luminoso, avvenuta nelle scorse settimane, per garantire la piena sicurezza e fruibilità dell’area.

