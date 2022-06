A Bra una giornata dedicata all’esposizione internazionale canina

Che storia, i cani. C’è chi li ama, chi li adora a tal punto da trattarli come bimbi e c’è chi li porta ai concorsi. E l’evento che stiamo per presentarvi farà piacere anche al più innamorato dog-lover al mondo: scommettiamo?

Domenica 10 luglio si terrà a Bra una ricca esposizione canina, promossa dal Gruppo Cinofilo Langhe e Roeri. Sfilate in passerella ed esibizioni saranno il sale di questa giornata che accenderà in piazza Giolitti i riflettori internazionali dell’universo animale.

Ci hanno fatto compagnia nei periodi peggiori della pandemia, sono stati la nostra unica scusa per uscire fuori casa durante la quarantena, ci sopportano e supportano negli sbalzi d’umore delle nostre vite frenetiche. Per tutti questi motivi, fate l’upgrade del vostro cucciolo e non mancate!