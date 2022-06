Conto alla rovescia per il ritorno di "Playa Marenita"

Mancano pochi giorni alla sesta edizione di Playa Marenita. Finalmente dopo due anni di blocco migliaia di giovani torneranno a ballare, a divertirsi e a stare insieme nella scenografica piazza Carignano a Marene il prossimo sabato 2 luglio, inondata di sabbia e trasformata in spiaggia per l’occasione.

L’evento è promosso e curato dai ragazzi della Consulta Giovani del Comune di Marene, che si pone l’obiettivo di valorizzare i giovani appartenenti alle associazioni marenesi (e non).

Nonostante i due anni di blocco, il gruppo non si è mai fermato. Non appena si è saputo del decadimento delle restrizioni normative, i ragazzi si sono messi al lavoro per mettere in piedi un dj set di qualità, proponendo un giusto mix tra artisti di fama internazionale e giovani emergenti sulla scena regionale.

"Dopo due anni di covid, solamente riuscire ad arrivare a riproporre un evento come Playa Marenita è per noi un successo" - dichiara Alberto Deninotti, Assessore allo sport, turismo, politiche giovanili del comune di Marene. - "Un grande lavoro di gruppo da parte della consulta giovani ha permesso di poter presentare una edizione che non ha eguali. Insieme ai Consiglieri Mina e Quaranta abbiamo svolto un'attività di raccordo tra l'amministrazione e i privati creando un connubio che è raro da poter vedere al giorno d'oggi. Le difficoltà sono enormi, non ci siamo arresi e siamo andati avanti. E' un onore poter ospitare DJ di calibro internazionale, siamo stati ambiziosi, Marene se lo merita. Un grazie va ai locali che ci hanno sempre supportato, ai truck food, agli sponsor, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai volontari di Muovi le mani per Marene. Siamo orgogliosi di questo lavoro di gruppo, ci auguriamo una buona riuscita dell'evento".

Non sarà presente Dj Zatox per motivi personali, notizia arrivataci in extremis, ma siamo riusciti a rimpiazzare l’artistista. E’ con un immenso piacere che avremo un gradito ritorno sul nostro palco quest’anno. Roberto Molinaro presenterà il suo nuovo format MOLINHERO, un mix di video a tempo di musica e luci che, siamo sicuri, faranno rendere il palco al massimo delle sue possibilità.

Oltre a Molinaro, gli altri “pezzi da novanta” che animeranno la festa saranno i Marnik e Margot.

I Marnik sono un duo composto dai giovanissimi Alessandro Martello e Emanuele Longo che in questi anni stanno scalando velocemente le classifiche dance, esibendosi sui più prestigiosi palchi del Mondo.

Anche Margot, altra grande artista in programma, può vantare un curriculum di tutto rispetto. Ha iniziato la sua carriera musicale da Dj e producer a Kiev dove è nata e cresciuta. Il suo grande amore per la musica elettronica EDM l'ha portata ad essere riconosciuta per le sue innovazioni nel campo, nonostante gli studi in corso di Ingegneria Aerospaziale, la sua seconda grande passione.

Insieme a loro saranno presenti nella lineup di Playa Marenita altri dj molto conosciuti in zona, quali Gabriele Giudici (in arte Judici), Edgar Gallan, RVRS, i Motosega Drinking Team. Saranno supportati durante la serata da Mattew MC, vocalist ufficiale per quest’edizione di Playa Marenita.

Alla serata del 2 luglio non ci sarà solamente buona musica. Infatti, a partire dalle 18.30, nell’area della festa sarà possibile accedere ad una delle postazioni dedicate alla somministrazione di bevande e cibo. Grazie al supporto dei bar “Barum” e “Haiti” e al ristorante “Locanda della Posta”, tutti i fruitori potranno sopportare il caldo con acqua, analcolici, birra e cocktail. Inoltre nella piazza saranno presenti delle postazioni di street-food dove poter acquistare una fetta di pizza, un hamburger gourmet, sfizi fritti, un gelato o altre leccornie dolci.

Come anticipato la serata avrà inizio alle 18.30. Per garantire a tutti i partecipanti un alto livello di confort verranno adottate alcune misure di sicurezza insieme alle forze dell’ordine e gli steward. Durante lo svolgimento della festa potranno essere presenti al massimo 5.000 persone in piazza Carignano e nelle vie adiacenti, chiuse al traffico per l’occasione. Gli accessi verranno regolati attraverso quattro varchi facilmente raggiungibili dai parcheggi, che verranno segnalati con apposita segnaletica.

All’ingresso il personale controllerà che tutti i partecipanti abbiano provveduto all’accreditamento sul sito www.playamarenita.it e che non portino con sé oggetti in vetro, lattina e plastica, oltreché nessun liquido. Tutti gli oggetti e i liquidi rinvenuti verranno trattenuti e non più restituiti. È obbligatorio presentarsi ai varchi con il documento d’identità.

Oltre ai giovani della Consulta, l’evento è possibile grazie al supporto del Comune di Marene, i volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa e gli agenti delle forze dell’ordine e al sostegno di moltissimi sponsor profit e no profit, tra cui la Fondazione CRC, la Banca CRS di Savigliano, Crosetto Rimorchi, Ferwood ed Egea.

Per essere informati sull’evento si consiglia di visitare il sito web www.playamarenita.it oppure seguire la pagina ufficiale sui Facebook e Instagram oppure le pagine social della Consulta Giovani Marene.