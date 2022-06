Prima serata della manifestazione "Ma che Musica Maestro!" a Bra

Sabato 2 luglio ai “Giardini della Rocca” a Bra si svolgerà la prima delle serate musicali del ricco programma della manifestazione “Ma che Musica Maestro!”, organizzata per ricordare la figura del Maestro Umberto Balzan, Salesiano laico, persona molto nota e amata all’epoca che per 25 anni, dal 1966 al 1991, visse presso la Casa Salesiana di Bra e diresse sia la Banda Musicale “San Domenico Savio” dei Salesiani che la Banda Musicale Cittadina “G. Verdi”. La serata prevede l’esibizione di 5 gruppi musicali volutamente molto diversi tra loro per accontentare i gusti musicali di un pubblico più eterogeneo e vasto possibile. Inaugureranno la manifestazione gli “Evolvebrass”: Giuseppe Bogetti, Massimo Doglia, Gianluigi Ferreri e Francesco Morello alle Trombe, Marco Tosello, Corno dell’ Orchestra della Rai di Torino, Alfio Bellocchio e Jaime Gonzalez ai Tromboni, Stefania Ghiglia al Trombone Basso, Maurizio Stirano al Basso Tuba.

A seguire il duo “Nadia & Andrea” composto da Nadia Badellino alla Voce e Andrea Lotti Polistrumentista che eseguiranno brani del repertorio della migliore musica contemporanea. Terzo gruppo il duo chitarristico “K2” con Roberto Brizio e Corrado Basano che eseguiranno alle chitarre delle loro originali e splendide versioni di brani storici della musica moderna. Seguiranno gli Animali Notturni, giovane gruppo Rock composto da Lorenzo Cabutto (Voce e Chitarra), Manuel Soldano (Batteria e Chitarra), Edoardo Cortassa (Basso) e Alberto Magnone (Batteria e Chitarra).

Concluderanno la serata, coinvolgendo e trascinando il pubblico alla loro maniera, il Coro Gospel “George’s Planets” che presenterà il meglio del repertorio col quale, insieme alla loro bravura, si è fatto conoscere e apprezzare in molte parti d’ Italia.

L’ ingresso è libero e gratuito.

L’ organizzazione tiene a far sapere che la serata inizierà in qualunque caso alle ore 21,00 in punto per un motivo ben preciso, inerente il Maestro Balzan, che verrà raccontato a inizio spettacolo.

In caso di maltempo la serata musicale si svolgerà presso l’ Auditorium del Centro Polifunzionale di Bra.