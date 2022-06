Pocapaglia, approvato da Fondazione CRC il progetto per il parco di Montalupa

La Fondazione CRC ha approvato il progetto di riqualificazione del parco di Montalupa, nella frazione Macellai di Pocapaglia.

Il contributo sarà di 40 mila euro, somma di erogazione massima consentita, che si unirà ai 15 mila euro messi a disposizione dal Comune e a quelli che le associazioni riusciranno a raccogliere per poter realizzare il progetto che ammonta a circa 60 mila euro.

"Il nostro gruppo di progetto - spiegano da ComuneRoero Odv - ha lavorato tanto e bene e il sostegno continuo e convinto del Comune di Pocapaglia ci ha permesso di segnare un gran risultato per il Roero: grazie a tutti. Un grazie anche al Sindaco di Bra per avere aderito alla ns. proposta di partenariato. Fondamentale è stata l’adesione delle tante associazioni che hanno sostenuto e sosterranno l’attuazione del progetto: Associazione Culturale il Paese, Canale Ecologia, Pro Natura, Italia Nostra Regionale e di Braidese, Legambiente Langhe e Roero, Osservatorio, SprtAbili Alba, Laudato Sì Bra2, Piediperterra".





Il parco di Montalupa copre una superficie piana di oltre 5000 metri quadrati, nel comune di Pocapaglia, frazione Macellai, attraversata dal rio La Gera che sgorga dalle vicine rocche di Pocapaglia ed è collegato con l’asse stradale turistico Alba- Bra (1,5 Km), mediante strada asfaltata fino all’ingresso del parco ed è in comunicazione con isentieri delle Rocche del Roero.

Il progetto di riqualificazione, sostenuto da Fondazione CRC - attraverso il bando "Spazi outdoor", ha come obiettivo la rivitalizzazione e la valorizzazione del parco come oasi naturalistica implementandone l’accessibilità e la fruibilità a tutte le fasce di età, a persone abili e disabili, in ogni stagione, in ogni sua parte, ai numerosi residenti dei comuni di Pocapaglia, Bra e dintorni ma anche a turisti, sportivi amanti dell’outdoor e del fitness, del biking, del trekking, del birdwatching e a tutte le persone che cercano il contatto con la natura più autentica. Il tutto con una sinergia tra Comune e le numerose associazioni del territorio.

"Un sentiero pianeggiante ed attrezzato con pavimentazioni specifiche condurrà tutti in sicurezza," - aggiunge il presidente di ComuneRoero ODV, Cesare Cuniberto - anche le persone con limitazioni visive/motorie, fino alle ramificazioni d’accesso alle attrezzature sportive innovative (collegate al wi.fi con codice esplicativo QR), che si prevede di implementare ulteriormente negli anni a seguire. Formelle tattili con descrizione di flora e fauna locali, adatte all’esplorazione multisensoriale, permetteranno di praticare lo sport dell’orienteering, mentre nuovi servizi igienici e parcheggi pavimentati, accessibili ai disabili, consentiranno, unitamente agli svariati punti di ristoro della frazione Macellai, una fruizione più agevole dell’area".