Dj, orchestre e un tributo a Max Pezzali: arriva la Sagra della costina con le sue serate danzanti

Per la prima volta in quarant’anni, la Sagra della costina di Bricherasio fa spazio ai giovani con due serate che arricchiscono le proposte musicali della festa. “Manteniamo la tradizione del liscio offrendo a tutti uno spazio in cui ballare, ma abbiamo pensato anche ai più giovani e alle persone di media età, dedicando loro le due serate di apertura della festa” spiega Alberto Godino il presidente della Pro loco di Bricherasio, associazione che organizza la Sagra ormai diventata tradizione nel pinerolese e che si svolgerà da sabato 2 a martedì 5 luglio alla sede di piazza don Vittorio Morero. “I fornitori ce lo confermano: la nostra festa attira nella zona il maggior numero di consumatori di carne” afferma con soddisfazione Godino. La formula della festa, ormai affermata, prevede un asado preparato con cura dai numerosi volontari dell’associazione e proposte musicali durante tutte le serate.

La Briche Party Night di sabato 2, dalle 22, aprirà le danze alla Sagra con il dj Matteo Dianti. Domenica 3 sarà la volta del gruppo Time Out con il tributo a Max Pezzali e agli 883. Il concerto inizierà alle 21,30. La Pro loco proporrà un Cocktail Party durante tutte le due serate.

Lunedì 4, alle 21, invece torna il liscio con l’orchestra I Roeri e, martedì 5, con l’orchestra di Sonia De Castelli.

Il servizio di ristorazione – che prevede anche l’asporto – sarà attivo tutti i giorni a cena e la domenica anche a pranzo. Oltre alla carne alla griglia, il menù prevede piatti tipici del territorio.

La Sagra dedica momenti di intrattenimento ai più piccoli con il battesimo della sella nei prati accanto alla sede della Pro loco, curato da El paso Ranch di Barge.

Per info contattare il 340 5841326. Il programma completo della Sagra sulla pagina Fb e sulla pagina Instagram della Pro loco di Bricherasio.