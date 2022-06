La prima fase poetica di Luca Isoardo condensata nella silloge “raggomitolato”

Il primo luglio, la prima presentazione della prima silloge. Sarà una felice concatenazione di prime volte quella che avrà luogo alle 18 di venerdì, quando, presso sala “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo, in via Bersezio 9 a Cuneo, Luca Isoardo farà conoscere la sua raccolta “Raggomitolato”.



Luca Isoardo, cuneese, ha iniziato a scrivere poesie, in modo prolifico e costante, nel 2020 e ha partecipato a concorsi letterari da agosto 2020 ottenendo interessanti risultati, più di quaranta inserimenti in antologie ed alcuni premi letterari di rilievo, tra cui l’essersi aggiudicato due contratti editoriali. Nello specifico, a maggio 2022 ha visto pubblicata la sua prima silloge, intitolata “Raggomitolato” con l’associazione e editore Il Cuscino di Stelle.



La serata di presentazione di venerdì primo luglio prevederà letture tratte dalla silloge, con uno spazio per commentarle insieme al pubblico, il quale avrà modo di leggere il testo in contemporanea a chi declamerà i versi. A dialogare con l'autore saranno le poetesse Rosita Panetta, Elena Varaldo e Ivana Manzi con la possibilità da parte dei presenti di intervenire ponendo domande a Isoardo. A chiudere è previsto un rinfresco e un momento dedicato alla firma delle copie (che sono disponibili sin da ora anche presso “L’ippogrifo” di Cuneo, in corso Nizza 1. Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione tramite mail, all'indirizzo luca.isoardo@gmail.com o al numero di telefono 329-2568990.



Così Luca Isoardo introduce l’analisi del suo primo lavoro poetico: «Nella raccolta sono finite le poesie selezionate per diventare una silloge secondo due criteri: da una parte ho voluto raccogliere il mio primo periodo di scrittura e dall'altra ho voluto dare all’opera un corpo unico, diviso in capitoli, in base alla tematica delle poesie inserite. Con "Raggomitolato" ho voluto raccontare quello che è stato un mio periodo artistico, diverso da quello odierno in caratterizzato da un altro tipo di poetica».



«Il mio obiettivo, o forse speranza», prosegue Isoardo «è avvicinare le persone alla poesia o "raccogliere" coloro a cui interessa, per poi ampliare il discorso».



Un’opera di avvicinamento che Isoardo porta avanti anche utilizzando altri canali: in ambito social ha un profilo Facebook e Instagram dedicati alla condivisione delle sue poesie, inoltre collabora col Movimento letterario di respiro nazionale "Rinascimento Poetico", fondato da Paolo Gambi, gestendo il relativo gruppo Facebook, partecipando come co-conduttore a delle dirette Instagram dedicate alla poesia contemporanea nelle varie regioni d'Italia e presenziando ad eventi dal vivo nel nord Italia leggendo i propri componimenti.