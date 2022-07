Per la settimana centrale del Nuovi Mondi Festival grandi ospiti e molti eventi in Valle Stura

Nella settima a cavallo tra giugno e luglio, il Nuovi Mondi Festival 2022 entra nel vivo proponendo un programma ricco di appuntamenti e grandi ospiti, mentre prosegue la proiezione dei documentari del concorso internazionale di film.



Domani, giovedì 30 giugno, al campo base di Valloriate, si terrà la proiezione dei documentari “I ribelli del cibo” di Paolo Casalis, alle ore 17, in concorso per la sezione Landscapes, e di “Heimat” di Alessandro Ingaria, alle 18, per la sezione World culture. Alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale de Gli (S)-legati, dal titolo “…anche i sogni impossibili. Il quindicesimo ottomila di Fausto De Stefani”, nell’ambito del progetto “il festival va a teatro”.



Un nuovo spettacolo teatrale prodotto da Montura Editing, scritto a quattro mani ed interpretato da Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, per raccontare la vita del grande alpinista Fausto De Stefani, salitore dei 14 Ottomila himalaiani, e la nascita della Rarahil Memorial School in Nepal, il “quindicesimo Ottomila” di Fausto.



È possibile acquistare il biglietto per lo spettacolo al costo di 5 euro + prevendita su mailticket.it.



La kermesse è sostenuta dall’avviso pubblico Borghi in Festival della Direzione creatività contemporanea del Ministero della Cultura, da Fondazione CRC, da Intesa San Paolo e storicamente da Regione Piemonte e Fondazione Crt. Il festival è in collaborazione con Grand’arte, L’era granda, Consorzio Valle Stura Experience, Montagnam, Yepp Valle Stura, Occit’amo e Terres Monviso. Sponsor dell’intera manifestazione: Montura e Garelli Automobili.

