Saluzzo dice grazie ad Agnese, storica cuoca della mensa scolastica. «Arrivederci bambini, è stato bello crescere con voi!»

«Desidero ringraziarla per l’impegno di tutti questi anni da parte del Comune e di tutti i saluzzesi: se la mensa scolastica è per tutti un servizio eccellente, questo è merito suo».

L’assessore all’Istruzione Fiammetta Rosso, l’altra mattina, ha portato i saluti della città di Saluzzo ad Agnese Fantone, che negli ultimi 18 anni è stata la cuoca del polo «Alessi – Dalla Chiesa». Giovedì 30 giugno sarà l’ultimo giorno di scuola per i piccoli della Materna e sarà il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

«Quando spegnerò le luci della cucina – dice Fantone – sarà un momento fortemente simbolico e per me anche triste. Mi mancherà tanto tutto questo: i bambini che crescono, i loro volti soddisfatti dopo pranzo, i saluti, i sorrisi».

Fra gli alunni della «Alessi» e quelli della «Dalla Chiesa», la cuoca era impegnata per la preparazione di oltre 300 pasti, ogni giorno dal lunedì al venerdì.

«Dalla mia esperienza – aggiunge – il piatto preferito dei bambini sono le lasagne, ricetta molto complicata per me, ma quando arriva in tavola è sempre una festa».

Il posto di responsabile della cucina retto per quasi 20 anni da Agnese Fantone sarà ricoperto dall’attuale collaboratore Massimo Garnero.

«Sono soddisfatta - commenta la cuoca - perché per tutto questo tempo ho sempre messo tanta passione nel mio lavoro e non ho mai incontrato alcun genere di problema che, grazie anche alla collaborazione di Elena Giordano dell’Ufficio Servizi scolastici del Comune, non si sia riuscito a risolvere. Arrivederci bambini: è stato bello crescere con voi»!