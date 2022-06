Cannabis-Ius Scholae, Bergesio, Lega: “Stop iter Parlamento, insulto per milioni di italiani in difficoltà”

“Stop all’iter in Parlamento dei provvedimenti su legalizzazione della cannabis e Ius Scholae”. Il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, ribadisce così quanto chiesto dal Segretario del Carroccio, Matteo Salvini.

“Gli italiani hanno altri e ben più urgenti problemi, primi fra tutti stipendi troppo bassi e bollette troppo alte, costi dei carburanti alle stelle e materie prime ormai quasi introvabili. E in tutto questo la sinistra cosa pensa di fare? Blocca il Parlamento con leggi per legalizzare le droghe e regalare cittadinanze agli immigrati senza un adeguato percorso. Come ha detto Salvini, è una follia, un insulto non solo alla Lega ma soprattutto ai milioni di cittadini in difficoltà. Follia a cui non intendiamo prestarci. Chiediamo quindi che si fermi l’iter di questi provvedimenti e si lavori invece per cercare di limitare gli effetti devastanti che la crisi sta causando al nostro Paese", conclude Bergesio.