Chiusa di Pesio: cambio al vertice per l'associazione "Chiusa Antica"

Sabato 25 giugno si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Chiusa Antica per deliberare in merito al nuovo Consiglio. In apertura si sono ricordati gli amministratori scomparsi in questi ultimi due anni: Mario Beria presidente emerito, lo storico Roberto Albanese e il ceramista e decoratore Domenico Renaudi.



E’ stato nominato presidente Rino Canavese, vice-presidente Lionello Savasta Fiore, coordinatrice Rinuccia Marabotto Cometto, direttore della rivista Ezio Castellino, responsabile amministrazione Lorena Bellino. Consiglio di amministrazione: Gianpiero Renaudi, Armando Erbì, Daniela Carena, Renato Baudino (direttore del Complesso Museale “Cav. G. Avena”), Raffaella Mamino, Aurora Vena, Manola Plafoni.



Sono stati nominati nel Collegio Sindacale: Stefano Garelli, Caterina Canavese e Gianfranca Borgna.



Si è discusso sul bilancio che è in attivo grazie ai numerosi abbonati, agli sponsor e alla donazione della famiglia Tomatis che ha donato 2000 euro in memoria di Marco.



Il sindaco Claudio Baudino: “Desidero esprimere le mie congratulazioni e formulare gli auguri di buon lavoro al neo presidente di Chiusa Antica, Rino Canavese, che ha sempre dimostrato, con impegno e alta professionalità, una particolare attenzione alla storia del nostro paese, motivo per cui gli siamo sinceramente grati. Nel ringraziare il consiglio uscente per l’importante lavoro svolto in questi anni, porgo a tutto il direttivo un grande in bocca al lupo”.



L’Associazione Chiusa Antica è attiva da oltre 20 anni per la valorizzazione storica e artistica della Valle Pesio. Chi desidera abbonarsi può farlo presso l’Ufficio Turistico Valle Pesio in Piazza Cavour, 13 o tramite versamento postale o bancario.