Incontro informativo formativo del 29 giugno 2022 – Legge regionale n.7/2022 norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia

Il Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Cuneo e il Collegio dei Geometri e dei G.L. di Mondovì guidati dai presidenti Carlo Cane e Marco Castellino, hanno organizzato nel pomeriggio del 29 giugno 2022 a Cherasco un importante evento a livello provinciale e regionale per presentare ed analizzare la nuova "Legge Regionale n. 7/2022- Norme di semplificazione in materia Urbanistica ed Edilizia".

All’incontro formativo hanno partecipato in qualità di invitati e relatori, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Vice Presidente Fabio Carosso e i Consiglieri Regionali Valter Marin (già primo firmatario della Legge), Paolo Ruzzola, Matteo Gagliasso, ausiliati dagli esperti in materia urbanistica Ing. Livio Dezzani e il Dott. Angelo Mana oltre ai rappresentanti dei Collegi dei Geometri delle altre Provincie Piemontesi, l’Associazione Naz. Piccoli Comuni e l’Associazione Costruttori Edili, tavolo moderato dal Geom. Franco Drocco in qualità di Coordinatore della Commissione Urbanistica del Collegio di Cuneo e del Comitato Geom. Regionale.

Vi è stata la partecipazione in forma frontale e in via telematica di oltre 600 Tecnici Professionisti e Tecnici dei Comuni dell’ambito di riferimento, che hanno delineato l’interesse da parte del territorio per le argomentazioni e le innovazioni che verranno apportate dalla Legge Regionale 7 del 31 maggio 2022 oggetto di trattazione.

Agevolare e semplificare il "recupero" significa disincentivare di fatto il consumo di suolo.

Il Consigliere Arch. Valter Marin in coordinamento con l’Assessorato del Vice Presidente Fabio Carosso, ha presentato la P.d.L. numero 125 (ora L.R. 7 /2022) che grazie ad un intenso lavoro tecnico, giuridico e professionale di un "Gruppo di lavoro spontaneo e volontario" ha prodotto la Legge N.7/2022 recentemente approvata dal Consiglio Regionale.

La nuova Legge regionale è strutturata in 5 CAPI:

o CAPO I Norme di semplificazione in materia Urbanistica

o CAPO II Modifiche L.R. 16/2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)

o CAPO III Norme in materia di altezza minima interna e utilizzo di vani e locali interrati e seminterrati dei fabbricati esistenti

o CAPO IV Norme di coordinamento

o CAPO V Ulteriori norme in materia di competitività

La Legge Regionale N.7/2022 attualmente è al vaglio degli organi nazionali e sarà pienamente operativa nell’autunno 2022.