Successo a Garessio per la terza edizione de "Il Miglio d'Oro"

Un modo per festeggiare il ritorno alle attività conviviali e l'inizio dell'estate. Lo scorso sabato 25 giugno Garessio ha accolto una folla festante di giovani che hanno preso parte alla terza edizione de "Il Miglio d'oro": un giro dei bar del paese, ideato da Teresa Tosca Masetti e Michele Odda.

"L'idea è nata tre anni fa, in seguito a una nottata tra amici, ed é ormai diventata una piccola tradizione giovanile del nostro paesino.." - spiegano gli organizzatori - "il Miglio non è da identificare come una serata alcolica, ma vuole essere un modo per trovarci, condividere bei momenti e ridere tutti insieme, cosa di cui c'è sempre bisogno, in particolare dopo i due anni di pandemia che hanno imposto lo stop a tutti gli eventi aggregativi. Ringraziamo i numerosi partecipanti e tutti i bar che hanno accettato di ospitarci nelle loro attività. Al prossimo anno!".