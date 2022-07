Una ricca settimana di eventi a Saluzzo, tra teatro, cinema all'aperto e musica

Inizia una nuova settimana di appuntamenti saluzzesi tra teatro, cinema all'aperto, musica per i giovani e serate a tema.

- Arriva a Saluzzo la coppia Catalano/Mercadini che porterà il nuovo e divertente tour Tour “Cose Che Non Avremmo Sperato di Potervi Dire”.

- Al Quartiere, poi, Chiara Cesano e la sua Piccola Orchestra Occitana proporrà un aperitivo musicale folk. Lo stesso cortile della ex caserma venerdì sera invece ospiterà il primo Saluzzo Party Club, una serata di musica e spensieratezza tutta per un pubblico giovane.



- Non mancherà poi il cinema all'aperto con due film dedicati alle famiglie!

Sabato 2 luglio 2022 - ore 21.00

La Castiglia, Piazza Castello

MUSEI DI SALUZZO IN NOTTURNA

Visite tra le vie del centro storico, i musei saluzzesi e le mura del castello in un suggestivo tour serale.

Martedì 5 luglio 2022 - ore 18.00

Il Quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

PICCOLA ORCHESTRA OCCITANA

Una Orchestra formata da soli ragazzi guidata dalle violiniste della Val Varaita Chiara e Sara Cesano porterà le note occitane al Quartiere.

Mercoledì 6 luglio 2022 - ore 21.30

Borgo Maria Ausiliatrice

CINEMA ALL’APERTO - SING 2

Sing 2, diretto da Garth Jennings, è il sequel dell'omonimo film di successo che vedeva un gruppo di animali, capitanati dal koala Buster Moon, che per salvare il Moon Theatre dalla chiusura decide di indire una gara canora così da riportare il teatro al suo vecchio splendore. Questa volta i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un palco ancora più prestigioso. Buster sogna infatti di esibirsi al Crystal Tower Theater nell'incantevole Redshore City, ma senza nessuna conoscenza non sarà facile.

Buster (voce originale Matthew Mcconaughey) e il suo straordinario gruppo di amici formato dalla scrofa Rosita (voce originale Reese Witherspoon), il porcospino rocker Ash (voce originale Scarlett Johansson), il gorilla Johnny (voce originale Taron Egerton), l'elefante Meena (voce originale Tori Kelly) e il porcellino Gunter (voce originale Nick Kroll), dovranno riuscire a entrare di nascosto nei famosi uffici della Crystal Entertainment, diretti dallo spietato lupo Jimmy Crystal (voce originale Bobby Cannavale).

Per attirare l'interesse di Mr. Crystal, Buster la dice grossa: assicura che farà parte del suo nuovo spettacolo la leggenda del leone rock Clay Calloway (voce originale Bono). Purtroppo Buster non ha mai conosciuto Clay e averlo nel suo gruppo è quasi impossibile, l'artista infatti, dopo la scomparsa della moglie, è da più di dieci anni che non si fa più vedere in giro.

Così mentre da una parte Gunter e Buster si preparano a realizzare il loro più sorprendente spettacolo teatrale, dall'altra per far fronte alle minacce di Mr. Crystal Mount, dovranno trovare e convincere il solitario Clay ad unirsi a loro. Ingresso gratuito.

Giovedì 7 luglio 2022- ore 21.30

Il Quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

ROBERTO MERCADINI & GUIDO CATALANO

Tour “Cose Che Non Avremmo Sperato di Potervi Dire”. Occit’amo Festival in collaborazione con Associazione Ratatoj. Ingresso in cassa € 15.

Prevendite online su www.mailticket.it

Venerdì 8 luglio 2022 - ore 19.00

Il Quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

SALUZZO PARTY CLUB

Le serate per incontrarsi, ballare e fare festa dedicate a giovani e giovanissimi

Venerdì 8 luglio 2022 - ore 20.00

Tasté Bristot, via Salita al Castello

BACK IN TIME 90’

Serata a tema anni ‘90, sorpresa per chi si presenta in costume.

Mercoledì 13 luglio 2022 - ore 21.30

Frazione Cervignasco

CINEMA ALL’APERTO - I CROODS 2

Il piccolo Guy è diventato grande e ha perso i genitori, che prima di scomparire gli hanno detto di seguire sempre la luce e andare in cerca del Domani. Lungo la via incontra i Croods che lo accolgono come un figlio nonostante il capofamiglia Grug sia geloso delle attenzioni che la figlia Hip riserva al nuovo arrivato: ma quello fra Guy e Hip è amore adolescente e non conosce barriere. I Croods però si imbatteranno in un mondo nuovo più evoluto del loro, capitanato dalla famiglia dei Superiori: Filo, Speranza e la loro figlia teenager Aurora. I Superiori erano amici fraterni dei genitori di Guy e sperano di abbinare Aurora al ragazzo, ma dovranno vedersela con l'impavida Hip e con la sua simpatica anche se impresentabile famiglia. E tutti dovranno capire dove risieda il loro Domani. A ulteriore conferma, e in positivo, invece della rivalità fra Hip e Aurora, che potrebbero competere fra di loro per le attenzioni di Guy, c'è una sorellanza, e le ragazze formano un duo irresistibile pronto a lanciarsi in ogni sorta di avventure insieme. Anche il potenziale contrasto fra Speranza e Ugga è destinato a trasformarsi in un'alleanza e un grido di rivendicazione identitaria femminile.

Per contro - e questo è il lato negativo - tutti i maschi della storia sono inadeguati, pavidi e incompetenti, e hanno bisogno di essere salvati dalle femmine né più né meno delle principesse del passato, sempre in attesa del principe azzurro sul cavallo bianco. Questo rovesciamento programmatico delle caratterizzazioni toglie loro complessità e riduce fortemente la narrazione ad uno schema programmatico che in nome di una rivendicazione a lungo attesa non tiene conto della necessità di creare nuance interne ai personaggi.

Sempre dal lato negativo c'è l'affastellamento costante di nuovi eventi e nuove svolte narrative: alla fine il troppo stroppia e ci si ritrova esausti nel cercare di seguire il filo degli accadimenti che si avvicendano senza sosta. Dal lato positivo invece c'è un'animazione coloratissima e gioiosa e una regia d'azione davvero efficace, che segue le evoluzioni rocambolesche dei protagonisti e ci fa provare il brivido di un'avventura a rotta di collo. Ingresso gratuito