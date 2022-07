Guasto ad un tubo di aspirazione in una segheria a Bagnolo Piemonte: intervento dei vigili del fuoco

Numerosi interventi, nella giornata di oggi 2 luglio, per i vigili del fuoco della Granda. Verso le 15.15 sono intervenuti per un incidente, a Racconigi, in via Umberto I, i pompieri di Saluzzo e Racconigi per una vettura finita in un fossato, dalla quale la persona alla guida non riusciva ad uscire.

La ragazza, una volta estricata, è stata affidata alle cure dei sanitari.

Tanto fumo, invece, a Bagnolo Piemonte, dove le squadre di Saluzzo e Barge sono intervenute in una segheria invasa dal fumo in frazione Villaretto. L'impianto di aspirazione di un macchinario era infatti interessato da un principio di incendio.

I vigili sono intervenuti con due mezzi aps da Barge e con un aps e un'autobotte da Saluzzo.