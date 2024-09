A Villanova una "Piccola libreria libera" per scambiarsi letture, ricette e consigli

"Prendi un libro, lascia un libro". È questo il motto della piccola libreria libera, inaugurata ieri, domenica 22 settembre, a Madonna del Pasco, nel comune di Villanova Mondovì.

Una piccola casetta per i libri che si vogliono condividere con gli altri, per generare nuove idee, avvicinare i più piccoli alla lettura o semplicemente per scambiarsi consigli.

A crearla sono stati Giovanni e Valentina Vinai, papà e figlia, rispettivamente abile artigiano del legno e appassionata maestra.

"Abbiamo unito mente a manualità. - spiegano - Dopo averne viste diverse quest'estate nei borghi della Liguria, abbiamo pensato che potesse essere una bella idea per il nostro paese. Non è la prima: infatti da un paio di anni è attivo lo scambio libri all'interno del Santuario di Madonna del Pasco, dedicato a libri di preghiere, riflessioni e vi è poi un'altra casetta in una strada non distante dalla nostra, ma abbiamo pensato che potesse essere un incentivo in più per diffondere cultura, scambiarsi consigli di lettura, ricette, libri per bambini. Chissà che non possa essere anche un incentivo per crearne altre e dar vita a un percorso".

La casetta - aperta ufficialmente ieri - è situata in località La Branzola, frazione Madonna del Pasco. Si trova nel giardino proprietà dei creatori, ma è accessibile a tutti.