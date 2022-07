Macchina fuori strada in frazione Bricco di Cherasco: grave l'uomo alla guida

Auto fuoristrada in frazione Bricco di Cherasco, direzione Bra.

Sul posto sono intervenuti i volontari vigili del fuoco di Bra, che hanno provveduto a estricare l'uomo dalla vettura, finita in un fossato. Sul posto anche i carabineiri per la gestione della viabilità e l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Cuneo. Era in condizioni molto gravi, per lui un codice rosso.

L'auto è uscita di strada autonomamente senza coinvolgere altri mezzi.

Al momento non ci sono conferme, ma il ferito potrebbe essere coinvolto nella rapina avvenuta nel pomeriggio a Cherasco, nel bar tabaccheria di via Bra.

I carabinieri sono al lavoro per accertare l'eventuale connessione dei fatti. Il riserbo è massimo.