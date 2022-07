Rapina al bar tabaccheria Bergoglio a Cherasco: con un coltello, minacciano il titolare e si fanno consegnare l'incasso

Rapina, nel pomeriggio di oggi, al bar tabaccheria Bergoglio a Cherasco, in via Bra al civico 30, dove due giovani, stando al racconto del titolare Mario Rosso, sono entrati nel locale a volto scoperto e armati di coltello, facendosi consegnare tutto l'incasso della giornata.

"Ho dato tutti i soldi, non so nemmeno quanto ci fosse in cassa - spiega il signor Rosso. Non li avevo mai visti. Gli avventori erano nel dehor e nessuno si è accorto di niente. Non ho opposto resistenza, ho consegnato il denaro e se ne sono andati".

Nessuno, quindi, è rimasto ferito. A quanto si apprende, ma i carabinieri al momento non confermano in quanto le indagini sono in pieno svolgimento e sulle stesse vige il massimo riserbo, i due rapinatori sarebbero già stati catturati, in quanto rimasti coinvolti in un incidente durante la fuga.