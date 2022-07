Incidentente a Fossano, in località San Sebastiano, coinvolta un'auto

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 luglio, in località San Sebastiano, nel comune di Fossano.

Dalle prime informazioni in nostro possesso, risulta coinvolta una sola auto, che viaggiava sulla strada statale 231, che è finita contro un palo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano che hanno operato per la messa in sicurezza del veicolo e dell'area, le Forze dell'Ordine e il personale sanitario del 118 che ha disposto il trasferimento della persona alla guida dell'auto in ospedale.