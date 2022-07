Realizzare spot pubblicitari con un'agenzia di video a Milano

Ad oggi, sempre più aziende B2B richiedono ai creativi di saper raccontare con estro e prontezza, quale sia il valore del proprio brand tramite l’aiuto di video pubblicitari emozionali.

Tra i vari fattori che possono contribuire alla riuscita di uno spot pubblicitario vi è la location. In questo senso, Milano offre tante ambientazioni diverse, dalle rovine romane del Palazzo Imperiale, ai grattacieli di Citylife.

Perché e come scegliere le agenzie video

Per potervi girare uno spot ben riuscito, di fatto, è preferibile contattare un’azienda che si occupi di realizzare video pubblicitari, a scelta tra le svariate agenzie video Milano . Infatti, non è sufficiente impugnare una telecamera improvvisandosi registi, ma occorre in primis avere un progetto definito, una sceneggiatura, una buona location e le autorizzazioni per poter effettuare le riprese.

Ecco che quindi il primo passo da fare è quello di contattare una delle agenzie video di Milano specializzate sul territorio.

Per poter scegliere con accuratezza, occorrerà valutare attentamente le competenze dell’azienda e il suo portfolio, con i lavori migliori: molte di queste realtà consentono di poterlo visionare online.

A questo punto, dopo averne confrontate alcune ed essersi fatti un’idea sulla validità del team, si potrà inviare un’email o telefonare per stabilire un appuntamento.

Di cosa si occupa un’agenzia video

Se l’incontro andrà in porto, a quel punto starà all’agenzia valutare le esigenze del cliente, premurandosi di valutare le caratteristiche aziendali, quelle dei prodotti da pubblicizzare e il loro target.

Si analizzeranno il brand e i suoi punti di forza, e tramite un brief con il cliente l’agenzia potrà elaborare le prime idee che daranno vita ad un soggetto, alla sua ideazione ed elaborazione: dal primo script, allo storyboard, alla sceneggiatura, ai dialoghi, agli attori, alle location... Dopodiché i pubblicitari proporranno un progetto che, una volta approvato, sarà l’inizio dei lavori.

Prima di iniziare le riprese a Milano, occorrerà visionare il regolamento comunale, valutando la presenza di permessi particolari da ottenere, e quali sono le tasse da pagare.

Quali step ci sono nella realizzazione di uno spot pubblicitario

Le agenzie video di Milano che lavorano prettamente nella città sapranno quali sono le autorizzazioni da richiedere e le eventuali tasse da versare, a seconda della location prescelta.

Ad esempio, la richiesta di autorizzazione è obbligatoria esclusivamente nell’eventualità che le riprese vengano effettuate nel Centro Storico, in un Museo, in un’area verde o in uno stabile appartenente al Comune.

Il permesso per le riprese può impiegare ad arrivare anche fino a 30 giorni: ecco perché occorre far pervenire la richiesta con anticipo.

Tra le location più esclusive dove effettuare le riprese vi sono piazza della Scala, piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, Parco Sempione e i Giardini Montanelli.

Uno spot pubblicitario che colpisce

Rivolgersi alle aziende impegnate nella produzione o nella vendita di prodotti e servizi per il proprio spot pubblicitario è importante, perché ne conoscono molto bene la potenza e l’importanza.

Infatti, se ben realizzati, gli spot possono suscitare forti emozioni, rimandare alla mente ricordi oppure rimanere nella memoria per molto tempo. Questo grazie alle sue componenti: che sia una musica coinvolgente, un’inquadratura o una frase particolare, in grado di colpire l’immaginario.