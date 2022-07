Con Monviso Solidale a Fossano eventi e percorsi di letture all'aperto

L'estate comincia all'insegna di diverse interessanti proposte per le famiglie e i più piccoli per il Centro Famiglie Fossano, la ludoteca La Tana e il Consorzio Monviso Solidale.

É infatti in pieno svolgimento la nuova edizione di "Racconti da Favola", la serie di letture ad alta voce per bambini da 4 a 8 anni e per i loro genitori che si svolge all'aperto nei parchi cittadini.

I prossimi appuntamenti sono nel parco di piazza Rafaela lunedì 11 luglio alle 17, nel parco di via Santa Lucia il 18 luglio alle 17 e nel parco di piazza Romanisio il 25 luglio, sempre alle 17.

L'attività, aperta a tutti e gratuita, comprende la lettura di fiabe, favole e storie e un piccolo laboratorio creativo manuale.

Il percorso é sostenuto dal Comune di Fossano e dalla cooperativa Proposta 80.

Info: 335.1273880

A questa proposta si aggiungono due eventi specifici:

Uno per giovedì 7 luglio alle ore 9,30 per i più piccoli presso la sede della ludoteca in via Oriana Fallaci presso Cascina Sacerdote.

Si tratta di "Bebé 0-3 in musica", una occasione per avvicinare la primissima infanzia alla musica attraverso il ritmo, il gioco, gli strumenti, la melodia e il corpo.

Info: 335.1273880

Il secondo é per sabato 9 luglio "Un dolce pomeriggio insieme" presso l'Orto del Pian Bosco, a Loreto di Fossano dalle ore 16.

Sono previsti: la visita all'azienda agricola, il laboratorio sensoriale a base di confetture e composte a km zero e il laboratorio sulla produzione del miele con l'Ape Golosina.

Info: 0171.447244