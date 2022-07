Cuneo, eletto il nuovo consiglio direttivo provinciale dell'UNIVOC

Dopo mesi di commissariamento, il 25 giugno scorso, presenti la presidente nazionale, signora Giulia Cannavale e il commissario Adriano Gilberti, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo provinciale dell’U.N.I.Vo.C. di Cuneo, l’associazione di volontari che collabora e sostiene l’Unione Italiana Ciechi (U.I.C.).

Presidente del sodalizio cuneese, è stato eletto il dr. Simone Zenini, già presidente della sezione cuneese dell’U.I.C.I., mentre Riccardo Pellegrino ricoprirà la carica di vice presidente. Sono stati eletti consiglieri i signori: Lorenzo Ballario, Roberto Dutto e Luigi Trinchero.

"Primo obiettivo - spiega il nuovo presidente Zenini - è rilanciare l’Associazione che dovrà garantire un supporto ai soci dell’Unione italiana dei ciechi, non vedenti e ipovedenti, residente in provincia di Cuneo".

L’ Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) è stata fondata ad Assisi nel 1992, in seguito alla entrata in vigore della legge quadri sul volontariato, per decisione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. A Cuneo, la sede provinciale dell’associazione, ha iniziato la sua attività nel 2006.

"Regolarmente iscritta al Registro regionale delle associazioni di volontariato - spiega ancora il neo presidente Zenini - l’U.N.I.Vo.C. cuneese si adopererà per la piena integrazione sociale dei minorati della vista, attraverso interventi personalizzati a supporto del singolo, delle famiglie, delle istituzioni pubbliche e di quei servizi che offrono al non vedente la possibilità di una esistenza più serena".



L’U.N.I.Vo.C. opera senza fini di lucro ed è tesa ad affermare il valore della solidarietà.

La sezione di Cuneo è costantemente alla ricerca di persone volenterose che abbiano tempo da dedicare a questa attività. Chi fosse interessato a iscriversi all’associazione, può scrivere all’indirizzo e.mail: univoccn@univoc.org.