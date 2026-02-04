Cuneo presenta la sua Comunità Energetica Rinnovabile

Il Comune di Cuneo invita cittadini, enti, associazioni e imprese alla presentazione pubblica della CER – Cuneo Energie Rinnovabili, la nuova realtà energetica attiva sul territorio comunale per iniziativa del Comune di Cuneo e ACDA, come strumento concreto di transizione ecologica, condivisione dell’energia pulita e riduzione delle emissioni climalteranti.

L’incontro si terrà giovedì 12 febbraio, alle 17.30, presso il Salone d’Onore del Muncipio (via Roma 28 – Cuneo) e rappresenta un momento di informazione e confronto aperto alla comunità su un progetto strategico per il futuro energetico locale. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali un momento di introduzione generale su “Le CER: cosa sono e come funzionano” e quindi un Focus sulla CER “Cuneo Energie Rinnovabili” a cui seguirà un tempo per domande e risposte.

La CER consente a cittadini, enti e realtà del territorio di condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, favorendo un modello più sostenibile, partecipato e attento ai costi energetici. La CER, infatti, è aperta all’adesione di enti, cittadini e piccole e medie imprese interessati a farne parte.

Cuneo, insieme ad altri nove Comuni della provincia, ha beneficiato delle risorse del Bando “Nuove Energie” della Fondazione CRC, che ha sostenuto il percorso di avvicinamento alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio. Il tema delle CER è stato al centro di un ampio percorso di approfondimento istituzionale, avviato in Consiglio comunale nel gennaio 2023.

Come sottolinea il vicesindaco Luca Serale: “Siamo contenti di arrivare alla fine di un percorso che le forze politiche della città avevano dato mandato di perseguire. Rappresenta un segnale concreto dell’impegno nel senso della sostenibilità. Ora è il momento di far prendere quota a questa iniziativa che tiene in sé dimensioni di sostenibilità e attenzione sociale, come avremo modo di spiegare nell’incontro del 12 febbraio”.

Andrea Ponta, Direttore Generale di ACDA, aggiunge: “Con questa iniziativa dimostriamo con i fatti la coerenza del percorso strategico avviato tre anni fa da ACDA che si pone come obiettivo un sostegno concreto ai propri comuni soci e azionisti su temi sinergici rispetto a quello centrale del sistema idrico integrato, quali appunto l’efficienza energetica e la sostenibilità”.