Associazione Octavia: bilancio positivo e tre nuovi progetti strategici per il territorio

Lo scorso giovedì 29 gennaio, l’Associazione Octavia ha riunito in assemblea i sindaci dei 17 comuni delle Terre di Mezzo per approvare il bilancio consuntivo 2025 e presentare la nuova programmazione dei progetti. I risultati confermano una gestione solida delle risorse e un consolidamento della capacità progettuale dell’ente in quanto ad attrattività di finanziamenti. Il bilancio consuntivo 2025 si è chiuso in positivo, confermando la capacità di Octavia di gestire in modo efficiente i fondi recuperati da enti finanziatori pubblici e privati.

La struttura amministrativa dell’associazione ha dimostrato di saper intercettare opportunità di finanziamento che rispecchiano le priorità del territorio: salute, movimento, coesione sociale e valorizzazione culturale. L’assemblea ha presentato i progetti in avvio finanziati da prestigiose fondazioni. Di seguito i tre filoni di progettualità finanziati per il 2026:

Salute e Comunità • Contributo da Fondazione Compagnia di San Paolo: 18 mila euro - Il progetto è orientato alla sensibilizzazione della comunità sugli stili di vita sani, sviluppato in confronto costruttivo con l’Azienda sanitaria locale.

Le attività si articolano su tre assi:

Fitwalking e gruppi di cammino Previsione di un evento formativo e di un corso per walking leader [guide], con l’obiettivo di costituire gruppi di cammino sul territorio dei 17 comuni. L’iniziativa risponde a una domanda crescente di attività motorie adatte alla fascia senior, confermata anche dalle testimonianze raccolte in sede di assemblea (in particolare dal Comune di Faule).

Pro Loco e sostenibilità Organizzazione di un percorso di capacity building [formazione e miglioramento] rivolto alle Pro Loco locali per sviluppare eventi sostenibili. Centrale il ruolo del “bollino di sostenibilità”, che integra tre dimensioni: l’o erta enogastronomica (menù sani, composti possibilmente con la guida di un nutrizionista), lo stile di vita (attività sportive e all’aperto come parte integrante degli eventi) e la gestione dei rifiuti (con supporto della Cooperativa Erica).

Manifesto per le linee guida Redazione partecipata di un documento che stabilisca standard per la realizzazione di eventi territoriali, con possibile fornitura di materiali e strumenti pratici alle Pro Loco organizzatrici. Il primo appuntamento formativo è previsto per febbraio 2026. L’Assemblea ha evidenziato l’importanza strategica della partnership con l’Asl e il potenziale della collaborazione con le Pro Loco, riconosciute come snodi decisivi per l’attuazione di iniziative culturalmente impattanti sul territorio. È inoltre emersa l’esigenza di mappare i gruppi di cammino già attivi sul territorio al fine di creare una rete coesa e operativa.

Octavia in Movimento Contributo dalle Fondazioni CRC e CRSavigliano: 9 mila euro. Prosegue il progetto di promozione dello sport e dell’attività motoria in collaborazione con le associazioni Vesulus e Relevè. Rispetto all’edizione precedente, la nuova programmazione ridimensiona l’o erta cicloturistica per aumentare le escursioni abbinate a laboratori e attività esperienziali. Un elemento di novità è rappresentato dall’evento conclusivo assimilabile a “sport in piazza”, concepito come giornata multisport che consenta di sperimentare in un’unica location diverse discipline e attività, creando un’occasione di aggregazione e scoperta aperta alla cittadinanza.

Futuro Rurale Contributo dalle Fondazioni CRC, CRT e CRSaluzzo: 24 mila euro. La seconda edizione della scuola di politica intende perfezionare la rotta della prima che, pur raggiungendo elevati standard qualitativi, ha registrato una partecipazione di giovani limitata. La nuova strategia punta su un cambiamento di approccio: il coinvolgimento diretto delle scuole come canale privilegiato di comunicazione e partecipazione. In parallelo, è previsto l’adeguamento strutturale del Punto Octavia (sede a Scarnafigi), con aggiornamento dei contenuti digitali e dei pannelli informativi per renderlo adatto a visite didattiche. L’obiettivo è trasformare lo spazio in un’aula di usa di educazione territoriale, dove insegnanti e studenti possano comprendere la storia, la geografia, la cultura e le potenzialità del territorio dei 17 comuni. Si valuterà inoltre, previa verifica tecnica e amministrativa, la possibilità di un allestimento museale con il supporto della Regione Piemonte.

A coronamento del percorso iniziato lo scorso 19 dicembre, data in cui lo statuto è stato sottoscritto con atto pubblico da tutti i 17 sindaci, l’Associazione ha avviato la domanda di riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Piemonte. Tale riconoscimento aprirà nuove opportunità di accesso a finanziamenti e progetti, consolidando ulteriormente il ruolo di Octavia come attore istituzionale nel panorama intercomunale piemontese.