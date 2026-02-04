Polis di Poste Italiane, allacciate 29 colonnine in 26 Comuni cuneesi

È stata avviata anche in provincia di Cuneo l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane. Tale iniziativa rientra nel progetto Polis di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’Azienda infatti si è sempre distinta per il suo impegno alla sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo impatto sul pianeta, puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale.

In questo quadro complessivo, Poste Italiane si è impegnata ad attivare migliaia punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di FAST DC da 50kW. In questo modo, viene data attuazione all’incentivo alla mobilità sostenibile tramite l’installazione di un’infrastruttura di ricarica (IDR) per veicoli elettrici presso i parcheggi (privati di Poste Italiane o pubblici) in prossimità di uffici postali.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni Comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

In particolare, in provincia di Cuneo sono state già allacciate 29 colonnine in 26 Comuni cuneesi e sono in corso di allaccio 17 nuove colonnine.

Con questi risultati il Gruppo Poste dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese.

Questi gli indirizzi dove sono state allacciate le colonnine, la maggioranza nei pressi degli uffici postali:

BEINETTE VIA VITTORIO VENETO, 7 BORGO SAN DALMAZZO VIA LUIGI EINAUDI, 1 CAVALLERLEONE PIAZZA SANTA MARIA, 2 CAVALLERMAGGIORE VIA DEI MILLE, 14 CERVERE VIA FOSSANO, 5 BRONDELLO VIA VILLA, 24 BUSCA VIA LUIGI EINAUDI, SNC FAULE VIA CASANA, 42 CRAVANZANA VIA SAN ROCCO, 17 CRISSOLO VIA UMBERTO I, 39 MACRA PIAZZA MARCONI, 11 MARENE VIA GIORGIO BERGESIO, 1 GENOLA VIA GUGLIELMO MARCONI, 26 MOIOLA VIA DAVIDE SPADA, 69 MONTEU ROERO VIA UMBERTO I, 17 MORETTA VIA TORINO, 26 NOVELLO VIA GIORDANO, 57 PAMPARATO VIA GUGLIELMO MARCONI, 48 PRIERO VIA ROMA, 14 PEVERAGNO PIAZZA CAMPO SPORTIVO, 1/A TARANTASCA VIA VITTORIO VENETO, 58 VIGNOLO VIA ROMA, 4 VILLAR SAN COSTANZO PIAZZA GIOVANNI GIOLITTI, 12 SOMMARIVA BOSCO VIA GARIBALDI, 12 VINADIO PIAZZA VITTORIO VENETO, 7



