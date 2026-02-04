 / Attualità

Attualità | 04 febbraio 2026, 15:45

Polis di Poste Italiane, allacciate 29 colonnine in 26 Comuni cuneesi

Sono invece in corso altre 17. L'installazione avviene secondo un'intesa con le Amministrazioni locali per promuovere la mobilità sostenibile offrendo un servizio ulteriore a cittadini e turisti

È stata avviata anche in provincia di Cuneo l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane. Tale iniziativa rientra nel progetto Polis di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’Azienda infatti si è sempre distinta per il suo impegno alla sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo impatto sul pianeta, puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale. 

In questo quadro complessivo, Poste Italiane si è impegnata ad attivare migliaia punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di FAST DC da 50kW. In questo modo, viene data attuazione all’incentivo alla mobilità sostenibile tramite l’installazione di un’infrastruttura di ricarica (IDR) per veicoli elettrici presso i parcheggi (privati di Poste Italiane o pubblici) in prossimità di uffici postali.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni Comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

In particolare, in provincia di Cuneo sono state già allacciate 29 colonnine in 26 Comuni cuneesi e sono in corso di allaccio 17 nuove colonnine.

Con questi risultati il Gruppo Poste dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese.

Questi gli indirizzi dove sono state allacciate le colonnine, la maggioranza nei pressi degli uffici postali:

BEINETTE

VIA VITTORIO VENETO, 7

BORGO SAN DALMAZZO

VIA LUIGI EINAUDI, 1

CAVALLERLEONE

PIAZZA SANTA MARIA, 2

CAVALLERMAGGIORE

VIA DEI MILLE, 14

CERVERE

VIA FOSSANO, 5

BRONDELLO

VIA VILLA, 24

BUSCA

VIA LUIGI EINAUDI, SNC

FAULE

VIA CASANA, 42

CRAVANZANA

VIA SAN ROCCO, 17

CRISSOLO

VIA UMBERTO I, 39

MACRA

PIAZZA MARCONI, 11

MARENE

VIA GIORGIO BERGESIO, 1

GENOLA

VIA GUGLIELMO MARCONI, 26

MOIOLA

VIA DAVIDE SPADA, 69

MONTEU ROERO

VIA UMBERTO I, 17

MORETTA

VIA TORINO, 26

NOVELLO

VIA GIORDANO, 57

PAMPARATO

VIA GUGLIELMO MARCONI, 48

PRIERO

VIA ROMA, 14

PEVERAGNO

PIAZZA CAMPO SPORTIVO, 1/A

TARANTASCA

VIA VITTORIO VENETO, 58

VIGNOLO

VIA ROMA, 4

VILLAR SAN COSTANZO

PIAZZA GIOVANNI GIOLITTI, 12

SOMMARIVA BOSCO

VIA GARIBALDI, 12

VINADIO

PIAZZA VITTORIO VENETO, 7


 

c.s.

