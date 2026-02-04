 / Eventi

Federico Palmaroli porta "Awanagana" a Limone Piemonte: la cronaca surreale del 2025

Venerdì 6 febbraio al Teatro Alla Confraternita l'autore di #lepiùbellefrasidiosho presenta il suo libro tra foto, battute e personaggi assurdi

Federico Palmaroli porta &quot;Awanagana&quot; a Limone Piemonte: la cronaca surreale del 2025

Federico Palmaroli, il celebre autore di #lepiùbellefrasidiosho, presenta venerdì 6 febbraio alle ore 21 il suo libro "Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale" presso il Teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte (Via Confraternita 68).

Il volume, edito da Rai Libri, accompagna il lettore in un viaggio comico dentro il 2025, trasformando foto, battute e personaggi reali ma assurdi in una sceneggiatura non ufficiale dell'anno appena vissuto. Un'opera che miscela satira e osservazione acuta della realtà contemporanea, nel caratteristico stile dell'autore che ha conquistato milioni di follower con le sue irriverenti considerazioni sulla società italiana.

