Il raggio di Luce partito da Capo Nord per portare un messaggio di pace in tutta Europa, è giunto nelle Langhe

Paolo Goglio, regista Italiano e presidente della Associazione Amore con il Mondo ODV è partito in camper da Capo Passero, estremo sud d’Italia, per portare un raggio di Luce attraverso l’Europa fino a Caponord. Il raggio di Luce, ispirato alla Spada di Luce di S. Michele Arcangelo, è un simbolo visivo di pace, di luce e di speranza che viene proiettato dal tetto del camper.

Da Capo Nord, dove ha affrontato una durissima tormenta di neve, il regista milanese ha percorso tutta la Scandinavia e i paesi del nord Europa: Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania, Francia, Austria e Svizzera per riportare quindi la spada di Luce di S.Michele Arcangelo in Italia e da qui diffonderla nei cieli del nostro paese. In questi giorni è giunto in Piemonte dove ha proiettato il raggio nelle Langhe, in prossimità dell'ecovillaggio La casa rotta in località Cherasco.

In questo momento particolarmente difficile per l’umanità, Paolo Goglio ha scelto di portare un raggio di Luce affinché ognuno di noi possa rialzare lo sguardo al cielo, trovare la forza e il coraggio di andare oltre e proseguire, rialzarsi e riprendere il cammino in nome e nel segno della pace. Il regista Italiano è rientrato settimana scorsa dopo 6 mesi di viaggio attraverso l’Europa intera da parte a parte, per congiungere paesi, etnie, culture e sentimenti in una linea di luce, prezioso simbolo di vita e di speranza. Nel corso del lungo viaggio da Capo Passero a Capo Nord, sta realizzando un film per documentare il proprio operato, la vita plein-air in camper a contatto con la natura, valorizzando la bellezza e la magia del territorio.

UN SIMBOLO DI PACE E DI SPERANZA

In un momento di grande sofferenza per l’intera umanità, il raggio di Luce rappresenta il faro che indica la rotta da seguire, un punto di riferimento per orientarsi anche in mezzo alla tempesta, un segnale di speranza per i naufraghi alla deriva. Paolo Goglio, regista Italiano, si è ispirato alla Spada di Luce di S.Michele Arcangelo. “Ammirando questo potente simbolo di luce, di pace e di speranza ho sentito di portarlo in tutta Europa, dall’estremo sud all’estremo nord. Grazie al contributo di alcune associazioni ho allestito un camper e ho iniziato il mio lungo viaggio itinerante il primo giorno dell’anno, sono partito da Porto Palo di Capo Passero, punto più a sud d’Italia e ho raggiunto Capo Nord, oltre il circolo polare artico, estremità settentrionale del continente Europeo. Utilizzando un beam da 300w, offerto da NCE Multimedia, la notte proietto in cielo un raggio di Luce dal tetto del camper.”

IL CURRICULUM DEL REGISTA

Dopo aver chiuso la propria azienda di produzioni audiovisive nel 2009, Paolo Goglio si è ritirato a vivere in un campeggio e da qui, a contatto con la natura, ha ritrovato stimoli artistici e creativi. Dagli studi televisivi è passato al grande palcoscenico del mondo, realizzando centinaia di

LE PROSSIME TAPPE Nei prossimi giorni Paolo Goglio raggiungerà in camper i comuni del territorio italiano che desiderano ospitare una tappa del raggio di Luce. Il Videodiario del viaggio da Capo Passero a Caponord è pubblicato settimanalmente su Youtube, dove l’autore ha creato una playlist dedicata: https://www.youtube.com/c/PaoloGoglio