Crissolo Plogging Session: camminare o correre e raccogliere i rifiuti al cospetto del Monviso

Approda anche in Valle Po la nuova disciplina sportiva del plogging (che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre o si cammina), grazie alla Crissolo Plogging Session.



L’Amministrazione Comunale di Crissolo, attenta ai temi del rispetto dell’ambiente e della necessità di sensibilizzare chi frequenta e ama la montagna alla riduzione dei rifiuti lungo i sentieri, ha deciso di organizzare, in collaborazione con la Cooperativa ERICA di Alba, la prima edizione della Crissolo Plogging Session.



Il plogging è un gesto rivoluzionario nella sua immediatezza e può essere fatto da chiunque: nella pratica sportiva, nei momenti di svago, ma anche nella quotidianità. Questa disciplina, il cui inventore e maggior promotore è Roberto Cavallo, si sta diffondendo sempre di più, riscuotendo un crescente interesse da parte di Enti, Associazioni e privati. Roberto Cavallo è da anni impegnato nell’attività di sensibilizzazione al rispetto della natura, ed è l’organizzatore del 1° Campionato del Mondo di questa specialità svoltosi dal 1°

al 3 ottobre dello scorso anno in Val Pellice.



A Crissolo due ore di attività, con circa 9 km di sviluppo e 500 metri di dislivello: la gara non competitiva - e gratuita - avrà luogo sabato 16 luglio sui sentieri intorno al paese su un rilassante percorso, parte nei boschi e parte dominati dalla spettacolare piramide del Monviso.



Il ritrovo per tutti i partecipanti è quindi sabato mattina, alle h 9:30, di fronte all’Ufficio Turistico di Crissolo in Via Umberto I, 39 – Crissolo, Villa.



Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione (obbligatoria) contattare l’Ufficio Turistico di Crissolo:



crissoloturistica@gmail.com, oppure via WhatsApp al 3714126266 o via telefono allo 0175.94902.