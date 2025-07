È online il nuovo sito web della Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello

“La nostra storia non è fatta solo di date, ma di volti, vite, e relazioni: è la storia di una comunità che cresce insieme ai suoi ospiti, giorno dopo giorno”.

Così si presenta sul nuovo sito www.casariposorevello.it la Residenza Sanitaria Assistenziale San Chiaffredo di Revello, e aggiunge: “Un luogo che accoglie, cura e fa sentire a casa. Immersa nel verde, nel cuore di Revello, la nostra struttura ospita persone autosufficienti e non, offrendo loro assistenza, serenità e vita condivisa.”

L'Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello fu istituito grazie ai lasciti di Re Carlo Emanuele III di Savoia nel 1771, dell'Avv. Chiaffredo Gallo nel 1784 e di Chiaffredo Tommaso Reviale nel 1788, e quest'ultimo destinò la sua proprietà affinché fosse creato un ospedale a Revello.

Inizialmente pensata per il ricovero e la cura dei meno abbienti, la struttura si è evoluta in Residenza Sanitaria Assistenziale, offrendo oggi servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi per persone autosufficienti, parzialmente e totalmente non autosufficienti.

È possibile accedere al sito anche direttamente del Qrcode e valutare tutti i servizi presenti in struttura.

L'obiettivo è prendersi cura per migliorare la qualità della vita, prevenire l'isolamento e favorire l'integrazione sociale, con attività ricreative e supporto quotidiano.

Nel 2020, la struttura è diventata un ente di diritto privato, con 110 posti letto suddivisi in RSA, RA e RAA, ed è composto da membri nominati:

n° 2 dal Comune di Revello

n° 1 dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta di Revello;

n° 1 dalla Associazione G.A.S.M. di Revello;

n° 1 dalla Croce Verde di Saluzzo.

Residenza Sanitaria Assistenziale San Chiaffredo - Piazza Prof. Dott. Carlo Re, 2 - REVELLO (CN) - Tel 0175-257124 - info@casariposorevello.it