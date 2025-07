Venerdì 25 luglio alle 21 a Revello un viaggio tra musica e poesia nella mente geniale di Schumann

Una serata che fonde parole, suoni e memoria per raccontare l’anima tormentata e al tempo stesso luminosa del compositore Robert Schumann.

Venerdì 25 luglio alle 21, nella suggestiva cornice della Cappella Marchionale di Revello, va in scena Traumerei – Splendore e morte di Robert Schumann, un concerto in versi che unisce poesia e musica in una narrazione emozionante.

L’evento è organizzato nell'ambito della 46ª stagione Antidogma Musica in collaborazione con il Comune di Revello e il sostegno in artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Protagonisti della serata saranno il narratore Fabrizio Parrini e il pianista Federico Rovini, che guideranno il pubblico in un percorso artistico e introspettivo attraverso alcune delle più celebri composizioni di Schumann: "Papillons op. 2", "Album per la gioventù op. 68", "Scene infantili op. 15", "Arabesque op. 18" e "Carnaval op. 9".

Una selezione che racconta la delicatezza, la fantasia e i contrasti interiori del compositore tedesco, la cui musica si intreccia con la fragilità della sua esistenza.

La serata sarà arricchita dalla presentazione del libro “Papavero e Memoria” (Voglino Editrice) del compositore Enrico Correggia, presidente onorario e fondatore di Antidogma Musica.

L’autore dialogherà con Luigi Giachino, direttore artistico della stessa associazione, in un’intervista che anticiperà il concerto e offrirà ulteriori chiavi di lettura sul rapporto tra arte, tempo e ricordo.

Fabrizio Parrini, poeta e docente di Lettere e Storia dell’Arte, ha pubblicato opere con case editrici come Mondadori, Rizzoli-Sonzogno ed ETS, ed è noto per la sua attività di curatore di antologie poetiche. La sua voce e sensibilità daranno vita a un racconto poetico che accompagna la musica con profondità e suggestione.

Federico Rovini, pianista di fama internazionale e attuale direttore del Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, vanta una carriera ricca di esibizioni in tutto il mondo, collaborazioni prestigiose e attività didattica e divulgativa.

Interprete raffinato del repertorio romantico, saprà restituire tutta la forza espressiva alle pagine di Schumann

Per ulteriori dettagli sulla serata è possibile consultare il sito antidogmamusica.org oppure scrivere a: stampa.antidogmamusica@gmail.com