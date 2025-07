Francesco Gabbani conquista Sampeyre a piedi tra i fan e la natura

Scarponi ai piedi, zaino in spalla, bastoncini da trekking e pantaloncini corti.

Così, Francesco Gabbani si è presentato domenica 20 luglio al concerto nel vallone di Sant’Anna di Sampeyre in valle Varaita, a 1600 metri di altitudine, dove si è esibito nell’ambito della rassegna Suoni delle Terre del Monviso.

Prima dello spettacolo, che iniziava alle 13, il cantante toscano ha voluto fare qualcosa di speciale: raggiungere a piedi il luogo del concerto, seguendo lo stesso sentiero nel bosco scelto dai fan.

Un gesto autentico, che ha trasformato l’attesa del concerto in un momento di condivisione e spontaneità.

Durante la salita, Gabbani ha chiacchierato, cantato con un megafono, perfino intonando la popolare ‘Quel mazzolin di fiori’, intrattenendosi amichevolmente con i suoi fan.

Non ha mancato di scherzare: “Facciamo la salita assieme. Se no poi dicono che vado a fare i concerti in montagna e poi arrivo in auto!”.

Un momento tenero si è consumato quando, parlando con un bambino che gli ha detto “da grande voglio fare il cantante come te”, Gabbani ha risposto: “Se ti piace e hai passione, fallo”.

E ancora, ha fatto gli auguri in diretta social a una ragazza per il 25esimo compleanno, coinvolgendo tutti con la sua inconfondibile simpatia, l’accento toscano e il sorriso ‘sornione’ sotto i baffetti

Lo staff ha documentato la camminata, e il cantante ha condiviso i momenti salienti sui social, scrivendo: “Sentire i profumi della natura, l’aria di montagna sulla pelle mi fa sentire vivo. Non potevo arrivare al concerto di Sampeyre se non così: passo dopo passo, in mezzo alla bellezza. Viva la vita… così com’è!”. Citando il ritornello della canzone con cui ha partecipato a Sanremo 2025 che fa parte dell’album ‘Dalla tua parte’.

Una volta giunto sul pianoro, accolto da un fragoroso applauso da oltre 3.000 spettatori, Gabbani ha dato il via a un concerto energico e coinvolgente.

Tra nuvole minacciose, ma applausi calorosi e sorrisi sinceri, ha portato sul palco i brani del suo ultimo album assieme ai suoi più grandi successi. Durante “Viceversa”, è sceso tra il pubblico per cantare fianco a fianco con i fan, amplificando l’atmosfera di festa e complicità.

Non sono mancati i siparietti umoristici, come quello sull’autotune: “Io non sono contrario all’auto-tune – ha scherzato toccandosi la gola per simularlo – lo dico perché se no i giornalisti scrivono che Gabbani è contrario…” Un momento di autoironia che ha strappato risate e applausi.

L’artista, attualmente a metà del suo “Dalla tua parte Summer Tour”, ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un musicista, ma un performer autentico, capace di unire musica, natura e umanità.

Prossimamente lo vedremo anche in una nuova veste televisiva, ma nel frattempo, il pubblico di Sampeyre gli ha regalato, e si è regalato, una giornata indimenticabile.

Il concerto si è chiuso in grande stile con “Occidentali’s Karma”, trasformando il pianoro di Sant’Anna in una vera e propria discoteca a cielo aperto, dove tutti ballavano e cantavano all’unisono.

Gabbani è sceso più volte tra il pubblico, abbracciando la folla e alimentando quell’energia collettiva che solo i grandi live sanno generare.

A coronare il tutto, il cantautore di Carrara ha mostrato anche le sue doti da polistrumentista: ha suonato la tastiera, la chitarra e persino la batteria, confermando la sua versatilità artistica e la totale padronanza della scena.

A fine del concerto ha salutato il pubblico dicendo: "Suonare immerso nella natura, con le Terre del Monviso a fare da sfondo, è stata un’emozione unica. A tutti voi, un grande abbraccio e… Viva la vita!"