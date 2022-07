Bra, il regista Stefano Sardo ricorda l'amico Nicola Ferrero

Cordoglio nella città della Zizzola per la prematura scomparsa di Nicola Ferrero, 50 anni, per molti anni collaboratore di Slow Food e ora parte dello staff del Caffè Boglione. Per ricordarne la figura abbiamo raccolto la testimonianza di Stefano Sardo, noto regista braidese molto vicino a Ferrero.



Le sue parole: "Nicola è stato uno dei pochi amici di una vita. Una delle persone cui ho voluto più bene. Ci ho suonato, ci ho fatto le vacanze, ho lavorato a Slow Food con lui fianco a fianco a progettare il portale del movimento, nel 2001. Poi me ne sono andato a Roma a fare un’altra vita, ma Nicola è rimasto uno dei pochi con cui il legame non si è mai spezzato.



Era intelligente, colto, appassionato di calcio di musica di fumetti e di un sacco di altre cose. Ma soprattutto era simpatico. Politicamente scorretto, burbero, giovane e libero di testa da sempre.



Coltivava una sorta di understatement polemico, perché se voleva una carriera artistica se la poteva permettere eccome, ma forse non era abbastanza narciso da lottare per un posto in prima fila. E allora prendeva per il culo mirabilmente chi vi si avventurava. Ma aveva entusiasmi genuini, per mille cose.



Era abitudinario come un vecchio ma con la testa di un ragazzino geniale. Sto provando a descriverlo da un sacco di parole in qua, ma per chi lo conosceva era semplicemente Nicola".



Nicola Ferrero lascia la moglie Marzia, la madre Gabriella, il padre Franco con Elena, nonna, zio e cugini che insieme ai suoi numerosi amici lo accompagneranno per l’ultimo saluto previsto per mercoledì 13 luglio, alle ore 16 presso il tempio crematorio di Bra. Si potrà fargli visita anche presso la casa funeraria Lusso&Racca di strada falchetto 61/b), martedì 12 dalle 16.30 alle 18.30 e mercoledì 13 dalle 9 alle 12.



Per volere della famiglia non fiori, ma eventuali donazioni da devolvere all’Irccs di Candiolo.