Incidente tra Cuneo e Margarita: tre mezzi coinvolti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio all'altezza del civico 189 di via Savona in frazione Tetto Garetto, lungo la strada che collega il capoluogo a Margarita.



Coinvolte tre vetture. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 13 di oggi, lunedì 11 luglio.

Sul posto i coinvolti nell'incidente, di cui non si conoscono generalità e condizioni, sono stati presi in cura dall'equipe medica del 118 a bordo di ambulanza.

In loco stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli. Le forze dell'ordine stanno gestendo la viabilità e raccogliendo i rilievi del caso per accertare la dinamica.