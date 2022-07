Alberto Deninotti e Manuele Balbis (Fdi) nella segreteria regionale di Anci Giovani Piemonte

Fratelli d’Italia annuncia alla cittadinanza che, a seguito dell'elezione del coordinatore, sono stati nominati anche i nuovi componenti della segreteria regionale di ANCI Giovani Piemonte, tra cui diversi nostri rappresentanti.

Relativamente alla nostra provincia, entrano a far parte dell’Associazione l'Assessore di Marene Alberto Deninotti ed il Consigliere Comunale di Ormea Manuel Balbis.

Il coordinatore provinciale William Casoni, osserva come: “la grande crescita che FdI sta avendo sul territorio provinciale, in termini di consenso e conseguentemente di eletti, ci permette di aumentare sempre di più la nostra rappresentatività a tutti i livelli ed in ogni ente. I giovani, su cui il Partito sta puntando moltissimo, non sono solo il futuro come in tanti dichiarano, ma per FdI sono anche e soprattutto il presente del nostro territorio.”

“Lavoreremo come portavoce di tutti gli amministratori della provincia di Cuneo. Saremo sempre a disposizione per recepire le proposte ed ascoltare le problematiche del territorio”, commenta invece l’Assessore alle politiche giovanili, sport e turismo di Marene nonché presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Alberto Deninotti.

Giovanni Crosetto, Consigliere e Capogruppo al Comune di Torino dichiara con soddisfazione che: “gli amministratori Under 35 di Fratelli d’Italia ottengono un terzo del coordinamento di ANCI giovani Piemonte, garantendo la rappresentatività di tutto il territorio regionale.” Crosetto chiosa poi affermando che: “lavoreremo affinché le proposte dei nostri amministratori possano, tramite ANCI, essere recepite da ogni Consiglio Comunale piemontese.”

Anche Manuel Balbis, Consigliere Comunale di Ormea, esprime la sua soddisfazione nel “far parte di questo ente, per poter dar voce alle nostre vallate montane, con politiche giovanili finalizzate allo sviluppo e utili a fermare l'abbandono dei nostri territori.”

Federazione provincia di Cuneo di Fratelli D'Italia