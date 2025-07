Alba: il sindaco Alberto Gatto ha partecipato al sopralluogo in occasione del varo delle campate dell’autostrada Asti-Cuneo

Sopralluogo questa mattina, mercoledì 9 luglio, al cantiere dell’autostrada Asti-Cuneo per il varo delle campate dell’ultimo lotto. L’incontro è stato organizzato dalla Regione Piemonte presente con il presidente Alberto Cirio e gli assessori Marco Gabusi e Enrico Bussalino.

All’incontro ha partecipato il sindaco Alberto Gatto, anche nella veste di consigliere provinciale con il vice presidente provinciale Massimo Antoniotti e il consigliere provinciale Simone Manzone, oltre a diversi primi cittadini del territorio, a partire dal sindaco di Bra Gianni Fogliato.

A raccontare il cronoprogramma delle lavorazioni il direttore del cantiere e project manager Maurizio Deamici. Il presidente della Regione, invece, ha ripercorso le tappe per sbloccare l’iter e il finanziamento degli ultimi due lotti dell’autostrada.

Il sindaco Alberto Gatto: “Un sopralluogo importante in occasione del varo delle campate dell’ultimo lotto durante il quale abbiamo potuto constatare l’avanzamento dei lavori. Ribadiamo che il completamento dell’autostrada è un’opera attesa e fondamentale per Alba e per tutto il territorio. La sua piena percorribilità ha una rilevanza strategica per i cittadini, le imprese e i tanti turisti che ci scelgono come destinazione. Rimane ancora da definire l’intervento di adeguamento della tangenziale di Alba soggetto a procedure amministrative presso i Ministeri competenti. Auspichiamo una rapida risoluzione e faremo ciò che è di nostra competenza perché possa avvenire nel più breve tempo possibile e dare piena attuazione alla tratta Asti-Cuneo senza interruzioni”.