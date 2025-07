SS 28 Col di Nava, approvato l'Odg di Sacchetto sull'inserimento degli interventi nel programma Mit-Anas 2026-2030

Dal consigliere regionale Claudio Sacchetto riceviamo e pubblichiamo:

Nell’ambito dell’approvazione del Disegno di Legge 81 “Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027” della Regione Piemonte il Consiglio Regionale ha votato unanimemente a favore dell’Ordine del giorno depositato dal Consigliere Claudio Sacchetto avente ad oggetto “Inserimento della Strada Statale 28 del Colle di Nava nel Contratto di programma 2026-2030 tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas”.

Il Contratto di programma è l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (amministrazione concedente) e l'ANAS S.p.A. (società concessionaria della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale) in ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.

“Questo documento – sottolinea Sacchetto – vuole rafforzare la posizione della Regione Piemonte nel sostenere l’inserimento dei lavori sulla SS 28 nel Contratto 2026-2030 tra Mit e Anas, a seguito dell’incontro avuto nelle scorse settimane a Roma con il Sottosegretario Antonio Iannone che aveva suggerito come percorso più efficace per ottenere risultati in tempi accettabili questa soluzione. L’Ordine del giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio rappresenta un ulteriore passo nel perseguimento dell’obiettivo di una SS 28 in sicurezza e adeguata per le necessità del traffico”.

Con questo documento il Consiglio regionale del Piemonte impegna la Giunta a mettere in opera ogni azione utile con i livelli istituzionali superiori deputati a realizzarli per arrivare ad inserire i necessari lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Statale 28 del Colle di Nava nel Contratto di programma Anas 2026-2030.