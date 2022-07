Vandalismo e abbandono di rifiuti, Verzuolo chiude i parchi di notte sino al 30 ottobre

Giardini e parchi pubblici chiusi dalle 22 alle 7.30 di ogni giorno. Ma non solo: divieto di accattonaggio, di circolazione e sosta a torso nudo o in costume da bagno, di adottare comportamenti volgari od offensivi, di disturbo della quiete pubblica e di abbandono di rifiuti.



È questo il cuore dell’ordinanza firmata dal sindaco di Verzuolo GianCarlo Panero nella giornata di martedì 12 luglio. Nata a causa di numerosi atti vandalici che si sono verificati nelle settimane score sul territorio comunale, e in particolare nei parchi pubblici, tra cui l’abbandono di rifiuti, l’uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi.



“Tutti comportamenti lesivi del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune con conseguente ripercussione sull’immagine stessa del territorio comunale – ha detto il sindaco - . L’ordinanza entrata in vigore perdurerà fino al 30 ottobre. Ringraziamo sin da ora i cittadini che hanno segnalato la situazione e tutte le Forze dell’Ordine che collaborano a una sua risoluzione”.