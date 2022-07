Cuneo, Pittari lascia il PD e attacca la sindaca: "Marginale ed insignificante". Patrizia Manassero: "Non commento"

Comincia in salita la legislatura della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero.

A poco meno di una settimana dal giuramento della Giunta, arrivano le prime grane all’interno della sua maggioranza.

Antonino Pittari, 68 anni, medico condotto ed ex presidente del Consiglio comunale per mezza legislatura durante il secondo mandato di Federico Borgna, ha annunciato attraverso una lunga lettera le sue dimissioni dal gruppo PD, del quale ha fatto parte per due mandati.

Pittari alle Comunali del giugno scorso aveva ottenuto 334 voti, il più votato nella lista più votata: quella del PD, appunto. “Quando i fatti non sono conseguenti alle promesse in trasparenza, é la fiducia che irrimediabilmente viene meno”, inizia così la sua lunga lettera il dottor Pittari.

Che denuncia le lungaggini che hanno portato alla formazione della Giunta con dure parole: “Una serie di fatti, la cui gravità è evidente, hanno fin dal giorno seguente il ballottaggio caratterizzato il percorso che ha portato, fra enormi difficoltà e lancinanti contrasti, alla sua formazione”.

Definisce la manfrina alla quale abbiamo assistito nelle scorse settimane "Politichetta sotto la Bisalta, dove viene meno il valore del voto e il volere degli elettori", arrivando a definire la sua esclusione da assessore "carbonara, estranea al volere degli elettori, con il PD che ha scelto i suoi assessori nelle segrete stanze alle quali erano ammessi solo pochi intimi con il potere di decidere".

Pittari bolla poi la delega assegnata al presidente del consiglio comunale Vernetti come "un’insignificante medaglia, senza valore, appuntata sul petto per dare un contentino ad una persona che, essendo arrivata prima nel proprio gruppo, ha dovuto cedere le armi e fa del Presidente del Consiglio una persona incompatibile col proprio importante ruolo".

Senza risparmiare critiche pesanti alla stessa sindaca, definendo le scelte di Patrizia Manassero "gravi ed operate in accordo con pochi intimi, senza trasparenza e senza concertazione con la base e il gruppo consigliare del PD". Secondo Pittari il ruolo della prima cittadina nella composizione della sua Giunta è stato "del tutto marginale ed insignificante".

Parole durissime, alle quali la sindaca risponde con un "Non commento. Posso però dire che umanamente mi dispiace, ma non è stata infranta alcuna promessa in quanto non ce n'erano state. La scelta della Giunta è stata fatta con i gruppi ai quali avevo chiesto dei nomi. Tutti me li hanno fatti, PD compreso, io non ho partecipato alle loro riunioni. Ho chiesto rose ampie rispetto i posti disponibili e le scelte sono state inevitabili ma necessarie. In ogni gruppo c'è stato qualche malcontento. ma succede sempre. Tutto, però, è avvenuto nella massima trasparenza".

Nessun patto segreto per la Manassero: "I gruppi hanno convenuto di dare peso a sindaco e vicesindaco per dare spazio alle liste numericamente più piccole".

E per quanto riguarda l'elezione e la delega a Marco Vernetti: "L'indicazione dei gruppi di maggioranza è stata quella, io non ho il potere di deciderlo. Ho semplicemente seguito l'indirizzo delle liste di maggioranza".

Fulmine a ciel sereno le dimissioni di Pittari? "Non proprio. Sapevamo che avrebbe valutato la cosa".

Un problema per la Giunta ancora prima di cominciare? Nel merito, la sindaca sembra sicura: "Direi proprio di no".