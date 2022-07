Cinema all’aperto sulle Musiche di Sing a Pian Munè di Paesana

Cinema all’aperto nell’area verde del Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri, sabato 30 luglio, dove si mettono insieme la montagna, il cielo stellato, le luci della pianura e un film d’animazione indimenticabile per far vivere una serata indelebile dell’estate 2022.

In collaborazione con Cinedehors arriva il maxi schermo nel prato del rifugio per godere tutti insieme di Sing e delle sue musiche. Un film da non perdere per chi ancora non l’ha visto e da rivedere all’infinito per chi già lo conosce, adatto a tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli adulti!

Appuntamento alle 19.30 per la cena o direttamente alle 21 per il film.

Le formule tra cui scegliere sono queste:

CENA + FILM ADULTI: 35 euro

CENA + FILM RAGAZZI UNDER 15: 20 euro

FILM GRATUITO per i bimbi fino ai 3 anni

FILM + CONSUMAZIONE ADULTI: 16 euro

FILM + CONSUMAZIONE RAGAZZI: 10 euro

E se volete portare con voi la tenda per fermarvi a dormire in quota, il posto tenda è gratuito.

Tutte le info e le prenotazioni al numero 328 6925406 oppure via mail all’indirizzo info@pianmune.it